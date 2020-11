Stephanie Valenzuela: no se queden calladas. Caso Eleazar Gómez

Ciudad de México.- El actor Eleazar Gómez ya fue ingresado al Reclusorio Sur ubicado en Xochimilco, acusado de intento de feminicidio. Su novia Stephanie Valenzuela declaró en su contra esta misma tarde por las agresiones sufridas.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, quien ha reportado el caso, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde estuvo detenido preparó el expediente para enviarlo a prisión.

Fue trasladado por la policía de Investigación.

“Ya está en el Reclusorio Sur. La Fiscalía de la CDMX encarceló esta noche al actor Eleazar Gómez”, informó en su cuenta de Twitter.

YA ESTÁ EN EL RECLUSORIO SUR

La @FiscaliaCDMX encarceló esta noche al actor @EleazarGomez33

Agentes de @PDI_FGJCDMX lo trasladaron al penal ubicado en @XochimilcoAl

Este viernes tendrá audiencia ante un juez de control.

Asi lesionó a su víctima.



Detalles> https://t.co/SF35QpZ3Vo pic.twitter.com/FXb1r76MW8 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) November 6, 2020

SE VA a PRISIÓN!

La @FiscaliaCDMX se prepara para enviar esta misma noche a la CÁRCEL, al actor @EleazarGomez33

Elementos de @PDI_FGJCDMX se alistan ya para realizar su TRASLADO.

Así quedó el rostro de su VÍCTIMA por las lesiones q le provocó.



El caso> https://t.co/SF35QpZ3Vo pic.twitter.com/UxMhuFoQYT — Carlos Jiménez (@c4jimenez) November 6, 2020

Esta mediodía se dio a conocer la detención de Eleazar Gómez en un departamento de la colonia Nápoles, luego de que por la madrugada vecinos pidieron apoyo a la policía al escuchar los gritos de auxilio de su pareja.

YA VISTE: Así detuvieron a Eleazar Gómez

La modelo peruana, conocida como Tefy Valenzuela se presentó a declarar y mostrar las lesiones, que fueron certificadas por un médico legista, mientras que Eleazar se negó a declarar ante el Ministerio Público.

Hermano de Geraldine Bazán es su abogado

A las oficinas de la Fiscalía llegaron hace unas horas la señora Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán, y su hijo Ángel Claude Bazán, hermano de la actriz, y quien fungiría como abogado del detenido.

Los Bazán acudieron a apoyarlo porque ambas familias tienen amistad desde hace años, La señora Rosalba es comadre de la madre de Eleazar Gómez, quien le pidió ayuda, según refirió a su llegada.

“Claro que lo vamos a apoyar, pero será el juez el que determine, yo no sé, lo queremos mucho pero no se que esté pasando, yo me acabo de enterar, lo apoyamos estando con él, pero no somos justicia”.

Mauricio Islas habla del caso

Mientras tanto el actor Mauricio Islas, publirelacionista de Eleazar Gómez, comentó a los medos que está dispuesto a apoyarlo, pero que hasta el momento nadie de la familia le ha solicitado alguna gestión.

#EleazarGómez sigue detenido. Él también actor Mauricio Islas es su representante y habla del caso.



Eleazar Gómez fue detenido por golpear a su novia 👇🏼https://t.co/EJqGoXi0To pic.twitter.com/XKmzebGsWJ — Siete24.mx (@Siete24mx) November 6, 2020

npq

Síguenos en redes sociales