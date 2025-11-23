Historias que Conectan
Macario Martínez: el barrendero que barrió los miedos y conquistó los escenarios
El joven que “sueña lindo”
De las calles al Lunario del Auditorio Nacional, su voz sencilla y su alma limpia nos recuerdan que los sueños no se miden por el oficio, sino por la fe con la que se persiguen.
🌇 Cuando la música se mezcla con el ruido de la ciudad
En la Ciudad de México, entre el rugir de los camiones y el murmullo del Metro, Macario Martínez empuñaba una escoba con una mano… y un sueño con la otra.
Barría calles, pero también componía melodías. Su uniforme verde contrastaba con el gris del asfalto, y su voz, serena y nostálgica, parecía colarse entre el polvo para recordarle al mundo que la belleza puede surgir en los lugares más inesperados.
Una mañana cualquiera, decidió grabarse. Con timidez subió el video a TikTok.
El texto sobre la pantalla decía:
“La vida pide mucho, y yo nomás soy un barrendero que pide que escuches su música”.
Esa frase, tan sencilla como honesta, fue la chispa que encendió una historia imposible de detener.
🌟 El video que barrió el destino
En cuestión de días, su canto se volvió viral.
Millones de personas escucharon su voz y se reconocieron en ella: el cansancio, la esperanza, el deseo de algo más. En ese instante, el barrendero que cantaba entre tambos naranjas se convirtió en símbolo de superación.
De repente, los reflectores cayeron sobre él: Tiny Desk, la NFL, giras por Estados Unidos, colaboraciones con artistas reconocidos y hasta una canción para The Last of Us.
Todo en menos de un año.
Pero entre los aplausos y los viajes, Macario seguía usando el Metro para ir a grabar. Decía que ahí se sentía parte de la gente, que ese era su lugar de origen, su punto de equilibrio.
“No me da vergüenza haber sido barrendero —dice—, porque gracias a ese trabajo hoy puedo cantar con el alma limpia”.
🎶 Del ruido al escenario
Antes de ser barrendero, fue jardinero, empleado de mostrador, ayudante en cocinas rápidas.
Su historia musical había comenzado mucho antes, en 2019, cuando componía y grababa con los recursos que tenía a la mano: un micrófono sencillo, una computadora vieja, y mucha fe.
Llamaba a esas grabaciones producciones caseras, pero en realidad eran semillas de un sueño que el tiempo se encargaría de hacer florecer.
El éxito le llegó como una ola que lo revolcó y lo elevó al mismo tiempo. Pasó de cantar en un camión a cantar ante 70 mil personas en un estadio.
De hacer mezclas en su casa, a presentarse con monitores profesionales en festivales donde antes solo soñaba estar entre el público.
Pero lo que más repite al hablar de su historia es una palabra: “bonito”.
Bonito —dice— porque nada de esto lo planeó, y porque lo vive con gratitud.
Bonito porque todavía le sorprende que una melodía pueda abrir puertas.
Bonito porque ahora entiende que cantar también es una forma de sanar.
💔 Entre luces y sombras
El camino al éxito no ha sido perfecto.
La fama, tan rápida como inesperada, trajo consigo también críticas y comentarios crueles. Macario admite que le dolieron, que por momentos sintió miedo. Pero lo enfrentó con la misma honestidad que lo llevó a la cima: cantando.
Ha vivido de cerca momentos tristes —como la pérdida de colaboradores en un festival—, y eso le ha recordado la fragilidad de todo esto. Por eso, cuando baja del escenario, no se va hasta tomarse fotos con todos los que se lo piden.
“Porque lo más bonito de esto —dice— es la gente. Y hay que cuidarla”.
🌤️ Cantar con el alma limpia
Macario no solo barrió calles; barrió prejuicios.
Demostró que la autenticidad todavía conmueve, que la humildad no es debilidad, y que el arte nace del alma, no del presupuesto.
Su historia no es la de un fenómeno viral. Es la historia de un hombre que decidió seguir soñando aunque el mundo no lo escuchara.
Y cuando finalmente lo escuchó, su voz se convirtió en refugio para miles que necesitaban creer que los milagros existen, aunque a veces vengan vestidos de uniforme verde.
💬 Cita destacada:
“No me da vergüenza haber sido barrendero, porque gracias a ese trabajo hoy puedo cantar con el alma limpia” — Macario Martínez
🌅 Conclusión:
Hay personas que cantan para alcanzar la fama.
Y hay otras, como Macario, que cantan para alcanzar el alma.
Su historia no empezó en un escenario, sino en la calle.
Y quizá por eso, su voz suena tan cercana: porque viene de abajo, del lugar donde nacen los sueños más verdaderos.
En cada nota, Macario nos recuerda que no hay oficio pequeño ni sueño imposible…
solo corazones dispuestos a barrer el miedo y dejar que la música haga el resto.
🌎 Síguelo y acompaña su camino
Macario sigue siendo el mismo joven que soñaba con cantar, solo que ahora su escenario es más grande… y su mensaje, más fuerte.
Seguirlo es apoyar a quienes se atreven a creer que la vida puede cambiar con una canción, con un acto de fe, con una historia auténtica.
Escúchalo en plataformas digitales, comparte su música, y acompaña su evolución en redes sociales.
Cada nota suya es un recordatorio de que los sueños sí se cumplen cuando se persiguen con el alma limpia.
👉 Síguelo en Instagram: @macariomartinez_
🎧 Escucha su música en Spotify: https://open.spotify.com/intl-es/artist/228pVneav5qwbCGQrrqQo4
🎧 Escucha su música en YouTube https://www.youtube.com/@MacarioMartinezmusica
💚 Apóyalo compartiendo su historia: #MacarioMartínez #HistoriasQueConectan #Siete24
Deportes
Luis “Mochis” Cárdenas: fútbol, familia y el milagro que llegó con 26 semanas de vida
Ciudad de México.— Luis Alberto Cárdenas López nació el 15 de septiembre de 1993 en Los Mochis, Sinaloa. Escuchó durante la infancia el sonido de los guantes de su padre. A los tres años decidió que esa sería su vida. La misma convicción que lo llevó a Monterrey y a escenarios internacionales marcó después una historia familiar que nadie imaginó.
Porta el número 22 con Los Rayados de Monterrey. Su trayectoria incluye Liga MX, Mundial de Clubes, Concacaf Champions Cup y Copa MX. Su participación más recordada ocurrió en Qatar 2019 cuando Rayados aseguró el tercer lugar frente al Al-Hilal. Cárdenas atajó en la tanda de penaltis y anotó uno.
Hoy, a sus 33 años, es esposo y padre de dos hijos, carga una historia que lo acompaña cada vez que pisa una cancha y que empezó mucho antes de cualquier trofeo. Una historia de familia, decisiones difíciles y un hijo que aprendió a vivir antes de aprender a caminar.
El portero de Rayados recordó que cada decisión se vuelve un acto de amor y donde el nacimiento de su hijo Luis Marcelo sostuvo a una familia con la fe en alto.
En conversación con Víctor Ambrocio, creador del podcast “Porteros TV”, el guardameta relató el camino que vivió junto a su esposa durante el embarazo de su hijo Luis Marcelo. Un proceso que puso a prueba la calma, la fe familiar y la fortaleza necesaria para rendir en la élite del futbol.
La semana que cambió el calendario
Su esposa llegó a la semana 22 del embarazo cuando una bacteria puso todo en riesgo. En ese punto, la posibilidad de que el bebé sobreviviera era mínima. Los médicos pidieron hospitalización inmediata y explicaron que cada día dentro del útero podía marcar la diferencia.
En paralelo, Rayados debía viajar al Mundial de Clubes en Abu Dhabi. El club ofreció apoyo total para la decisión que él tomara. Cárdenas pensó en quedarse. Su esposa también vivía esa duda entre el temor y la fuerza que buscaba sostener.
Los días avanzaron sin movimientos bruscos. Los doctores intentaron conservar la estabilidad de la bolsa amniótica y reducir cualquier complicación. Ella permaneció recostada, con indicaciones estrictas para evitar la presión del peso del bebé. La familia acompañó desde distintos frentes.
LEE Ignacio Ambriz: una carrera construida con amor familiar y amistad verdadera
Decisión del viaje
El domingo previo al viaje ella mostró señales de mejoría. El líquido amniótico recuperó estabilidad y por primera vez en días, respiraron con algo de calma.
Aun así, el lunes representaba un punto crítico. Él debía elegir entre el vuelo o la permanencia. Ella pidió que cumpliera con el compromiso profesional. Explicó que contaba con apoyo familiar suficiente y que necesitaba verlo avanzar sin culpa.
Cárdenas preparó su teléfono para recibir avisos únicamente de una aplicación que su esposa usaría en caso de emergencia. El cambio de horario lo obligó a diseñar una rutina distinta para dormir mientras esperaba noticias.
La estancia en Abu Dhabi transcurrió sin incidentes médicos. Al regresar, él se instaló de inmediato en el hospital. Su esposa permaneció internada un mes completo, con vigilancia constante.
Nacimiento en semanas límite
La fuente se rompió en la semana 26 con seis días. El bebé nació con un kilo cien gramos y 37 centímetros. Entró de inmediato a cuidados intensivos. Pasó por episodios relacionados con pulmones, corazón y ajustes propios de un nacimiento tan anticipado.
Los médicos trabajaron con tratamientos que habían iniciado desde las primeras semanas de hospitalización de la madre. Inyecciones para pulmón y cerebro y suplementos para aumentar el peso ayudaron a que el pequeño llegara al parto con más posibilidades.
El bebé pasó 67 días en terapia intensiva. Cárdenas dividió su tiempo entre entrenamientos, partidos, la atención a su hija mayor y las horas en la unidad neonatal. Explicó que pocos conocen lo que implica llegar al entrenamiento con la cabeza llena de preguntas sobre un hijo que lucha por sobrevivir.
Tres años después
Luis Marcelo salió adelante. Hoy tiene tres años y medio. Es un niño sano. La familia superó meses de incertidumbre, noches incompletas y días en los que todo dependía de la fe y el amor de familia.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Historias que Conectan
Esteban Arce: el camino de un comunicador que aprendió a escuchar con el alma
Del micrófono a la pantalla: los primeros años
Antes de ser un rostro familiar en la televisión, Esteban Arce ya había conquistado a su audiencia a través de la radio. Su voz, marcada por un humor espontáneo y una cercanía natural, lo llevó a conectar con un público joven que encontraba en él una forma distinta de comunicar.
Fue precisamente ese estilo desenfadado el que lo impulsó a dar el salto a la televisión a principios de los años noventa, cuando Televisa apostó por un formato fresco, irreverente y lleno de improvisación. Así nació El Calabozo, un programa que marcó una época en la cultura popular mexicana junto a Jorge “El Burro” Van Rankin.
El éxito fue inmediato. Las noches de risas, entrevistas fuera de guión y situaciones inesperadas lo convirtieron en uno de los comunicadores más reconocidos de su generación. Pero tras esa etapa de brillo y popularidad, la vida tenía preparada una transformación más profunda.
El golpe que cambia el rumbo
Junto a su esposa, María de las Nieves Santisteban, Esteban formó una familia basada en el amor y la fe. Sin embargo, ese camino no estuvo exento de dolor. La pareja enfrentó la pérdida de cuatro embarazos, un proceso que él mismo ha compartido públicamente con sinceridad y humildad.
Aquellas pérdidas lo llevaron a una reflexión que cambiaría por completo su vida. Lo que alguna vez había sido rutina y éxito mediático, se transformó en una búsqueda interior. Comprendió que la verdadera fortaleza no proviene del aplauso, sino de la fe, y que los golpes de la vida pueden ser el inicio de un llamado más grande.
Del entretenimiento a la conciencia
Con el paso del tiempo, Esteban Arce fue dejando atrás el papel del conductor cómico para convertirse en un comunicador con propósito. Su regreso a la televisión con programas como Expreso de la Mañana mostró una nueva faceta: la de un hombre que, sin perder su agudeza ni su estilo directo, habla desde la convicción y los valores.
Su fe católica, fortalecida por los años y por las pruebas, comenzó a impregnar sus mensajes y su forma de mirar la realidad. Temas como la defensa de la vida, la familia, la educación y la ética en los medios se convirtieron en ejes de su discurso cotidiano.
Para muchos, ese cambio fue sorpresivo. Pero para quienes lo conocen de cerca, fue simplemente el reflejo de una transformación interior que llevaba tiempo gestándose.
El hombre detrás del comunicador
Lejos de las cámaras, Esteban es un hombre de familia, esposo y padre. Junto a Yolanda y sus hijos, ha aprendido que la vida está hecha de momentos sencillos que se vuelven extraordinarios cuando se viven con gratitud.
El dolor de las pérdidas no desaparece, pero se transforma. En su caso, se convirtió en una brújula moral y espiritual. Cada experiencia lo fue acercando más a la empatía y al compromiso con su audiencia, pero sobre todo, con su propia conciencia.
Su testimonio —sin pretensiones ni dramatismos— ha inspirado a muchas personas que, en silencio, enfrentan duelos similares. Porque detrás de cada palabra y cada reflexión, hay un hombre que ha conocido el vacío, pero ha decidido llenarlo de fe.
Una voz que busca inspirar
Hoy, Esteban Arce sigue siendo una figura relevante en los medios mexicanos. Pero más allá de la televisión o la radio, su papel como comunicador trasciende el entretenimiento. Es un testimonio de coherencia y evolución personal, de alguien que ha sabido reír, caer, levantarse y compartir lo aprendido.
Su historia recuerda que los medios no solo informan o divierten: también pueden iluminar, cuando quien los dirige lo hace desde la verdad y la experiencia.
Y en ese sentido, Esteban Arce ha elegido comunicar desde un lugar más profundo: desde el corazón que aprendió a escuchar, incluso en el silencio del dolor.
¿Dónde seguirlo y por qué hacerlo?
Puedes seguir a Esteban Arce en sus redes sociales oficiales, donde continúa compartiendo reflexiones, noticias y mensajes que invitan a pensar, pero sobre todo, a valorar la vida desde la fe y la familia.
En cada publicación, Esteban combina su experiencia como comunicador con su visión humana del mundo. Habla con claridad, con convicción, y sin miedo a defender lo que considera esencial: la dignidad de la persona, la verdad y los valores que fortalecen el alma.
Seguirlo es una forma de recordar que la comunicación puede ser también un acto de servicio, y que detrás del periodista hay un hombre que ha aprendido —a través de la pérdida y la esperanza— a mirar la vida con profundidad.
👉 Encuéntralo en:
Esteban Arce, la voz de alguien que, con fe y experiencia, elige cada día comunicar con propósito.
Deportes
“Cuando el balón se detiene, la familia está a tu lado”: René Higuita
Ciudad de México.— En Pachuca, el legendario arquero colombiano René Higuita Zapata se detuvo frente al podio con una emoción que pocas veces había sentido. El público guardó silencio y, por un instante, el hombre que alguna vez desafió las reglas del fútbol con una acrobacia imposible, el famoso “Escorpión, pareció revivir cada paso de su historia. “Cuando el balón se detiene y el estadio está vacío, quien está a tu lado es tu familia”, dijo.
Un lugar entre los grandes
El Salón de la Fama del Fútbol Internacional abrió sus puertas para incluir al guardameta que cambió la manera de entender la portería. Higuita, en su discurso recordó a las figuras que lo precedieron, Beckenbauer, Maradona, Pelé, Zidane. “La incredulidad me invade”, confesó al mirar las placas de los ídolos que marcaron la historia.
Para el colombiano, ingresar a ese recinto no fue solo un honor personal, sino una confirmación de que la pasión y la entrega trascienden fronteras.
El fútbol como escuela de vida
Higuita habló del deporte que lo moldeó desde niño. “El fútbol me ha dado todo, me ha enseñado del error y de la virtud, del elogio y de la crítica, pero ante todo me enseñó a caer y a levantarme”. Esa lección, dijo, lo acompañó en cada etapa de su vida. Para él, perder fue siempre una oportunidad para aprender, y ganar una ocasión para agradecer.
Su carrera lo llevó a recorrer el mundo, conocer culturas, convivir con distintos pueblos y descubrir que la verdadera alegría nace del servicio y la entrega. Recordó con afecto su paso por México, donde defendió la portería de los Tiburones Rojos de Veracruz. “Disfruté esa forma de ser alegre y humilde de los mexicanos”, dijo.
Locura que genera alegría
El público sonrió cuando el colombiano mencionó su “locura”. No era una confesión de excentricidad, sino el reconocimiento de un impulso interior que lo llevó a atreverse a lo que otros no. “Tuve o tengo una locura que generó alegría”, explicó. Esa misma osadía, mezclada con talento, cambió incluso una regla del fútbol: la que permite a los porteros jugar con los pies.
LEE Ignacio Ambriz: una carrera construida con amor familiar y amistad verdadera
Cada vez que salía del arco para eludir rivales o cobraba un tiro libre, lo hacía por la afición. “Hazlo por la gente”, le repetía su voz interna. Su estilo desafiante fue, en el fondo, un acto de amor hacia el público. Con cada jugada, buscaba provocar sonrisas y mover emociones.
Lecciones para una vida con propósito
“El camino es el amor, la tolerancia, la solidaridad y el respeto”, afirmó. Para él, esos valores no son exclusivos del deporte; son la base de toda convivencia. “Eso hay que irradiarlo en todos los ámbitos de nuestra vida”.
Reconoció que la fama es pasajera, pero el ejemplo permanece. Por eso insistió en que, cuando el ruido del estadio se apaga, lo verdaderamente importante son los vínculos que se mantienen firmes: la familia, los amigos, la fe.
Gratitud que mira al cielo
“Soy la consecuencia de tantas batallas perdidas y sigo construyendo a golpes de coraje” y agradeció a Dios por haberle permitido seguir en pie, dijo antes de despedirse con un “Dios los bendiga” que resonó entre los aplausos.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Deportes
“Dios me dio una segunda oportunidad”: Luis Flores
Ciudad de México.— Luis Flores, exjugador de Pumas y exseleccionado nacional, fue uno de los homenajeados en la 13ª Ceremonia de Investidura del Salón de la Fama del Fútbol. El también exjugador del valencia de España, recordó su participación en el Mundial de 1986 y expresó la emoción de volver a un escenario vinculado al fútbol mexicano. “Parece que estoy en el Azteca, empezando el Mundial del 86”, señaló.
Reconocimiento a una trayectoria
El ingreso de Luis Flores al Salón de la Fama fue en reconocimiento a su trayectoria deportiva y personal. En su mensaje, vinculó su carrera con los valores que han orientado su vida: la familia, la fe y el agradecimiento a Dios.
@clarosports
LUIS FLORES, UNA INVESTIDURA CON FE Y FAMILIA 🙏⚽️ El mexicano vivió una noche muy especial en su investidura al Salón de la Fama, acompañado por el recuerdo y guía de su hermano Nacho Flores, jugador histórico. 💫 👉El exdelantero recordó los difíciles días que pasó hospitalizado por COVID y agradeció a Dios por permitirle seguir aquí para vivir este momento especial. 🕊️ #LuisFlores #SalónDeLaFama #FútbolMexicano #Leyendas #ElDeporteAquíPasa♬ sonido original – Claro Sports
Familia dedicada al fútbol
En su mensaje reconoció la influencia familiar en su formación deportiva. Luis Flores pertenece a la familia Flores Ocaranza, integrada por cinco hermanos, de los cuales cuatro fueron futbolistas profesionales. “Soy el más chico de los hermanos Flores Ocaranza”, indicó.
LEE “La victoria más grande es cumplir mi pacto con Dios”: Jorge ‘Travieso’ Arce
Recordó a su hermano Ignacio “Nacho” Flores, lateral derecho del Cruz Azul y seleccionado nacional, fallecido en 2011. “Me siento muy orgulloso de honrar a mi gran guía, a mi hermano Nacho”, expresó al referirse a él.
Gratitud hacia su entorno
Luis Flores agradeció y reconoció a su familia por acompañarlo a lo largo de los años. “Quiero agradecer a mi gente, mis hijos, mis nietos, mis papás, mis hermanos”, expresó.
La fe como guía después de la enfermedad
El exjugador relató su experiencia durante la pandemia de COVID-19, en la que permaneció hospitalizado durante quince días en condición grave. “Dios me dio una segunda oportunidad”, mencionó. Explicó que ese periodo marcó un punto de reflexión en su vida y reafirmó su fe. “No me queda más que dar gracias”, dijo.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Macario Martínez: el barrendero que barrió los miedos y conquistó los escenarios
Red Familia solicita a gobernadora de Guanajuato priorizar vida, familia y libertades
“No salgan”: transportistas alertan que el lunes será crítico por megabloqueo en todo México
El poema que Andrea Bocelli escribió para su hija en su Confirmación
La causa científica que hace a los niños “melindrosos”
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Día de Muertos ¿Cómo nace la tradición?
¿Cuál es el significado de la ofrenda de Día de Muertos?
“Los niños sí vienen con instructivo”, la guía definitiva para padres millenial
“SEP impone capacitación obligatoria sobre infancias trans y no binarias en escuelas”; alertan padres de familia
Huertos familiares: el camino hacia la sustentabilidad alimentaria
Fisioterapia: la clave para mantener movilidad, independencia y dignidad en la vejez
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Te Recomendamos
-
Deporteshace 3 días
“Hay gente que no tiene nada”: el discurso que sacudió a Haití antes de su pase al Mundial
-
Celebridadeshace 2 días
El poema que Andrea Bocelli escribió para su hija en su Confirmación
-
Méxicohace 3 días
La generación de las seis horas: tecnología sin guía y salud mental sin prioridad
-
Deporteshace 3 días
“No repitan mis errores”; La Chivita Vallejo encontró en la talacha el renacimiento más profundo