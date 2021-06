Lex Go Tour es la mejor opción para conocer las bellezas de México

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

México es uno de los destinos turísticos más importantes y más visitados del planeta; su fama internacional se debe a sus maravillosos parajes, su desarrollada infraestructura turística y a su extraordinaria calidad de servicios, todo dirigido a hacer pasar los mejores momentos a sus visitantes. Son excelentes razones que utilizan las grandes agencias y operadoras turísticas de la región para sobresalir y ofrecer a sus clientes, tal es el caso de Lex Go Tour.

Cuando se planifica un viaje de vacaciones, se revisan las mejores opciones que hay a disposición y; siempre salen a relucir los paseos y tours que ofrece México con su variedad de maravillosas opciones. Es que hablar de disfrute, aventura y emociones es hablar de México, que es uno de los destinos turísticos más visitados del mundo.

Las salidas a México se pueden planificar muy bien con el apoyo de agencias y operadoras que ofrecen diversos paquetes y planes con tours que llegan a los más interesantes lugares y parajes mexicanos.

Una de las mejores empresas dedicadas a prestar estos servicios turísticos, si no la mejor, es Lex Go Tour; altamente reconocida no solo en ese país, sino mundialmente por la variedad de opciones y alta calidad de servicios que siempre brinda.

Esta empresa comenzó a operar hace 10 años en Quintana Roo con muchas expectativas y una propuesta de atención turística que no tardó mucho en abrirse paso entre las grandes operadoras de turismo de entonces.

Actualmente, con sede también en Mérida; se ha constituido en un referente obligado a la hora de seleccionar paquetes y tours turísticos a diversos destinos de México.

Su compromiso con el mundo viajero y sus clientes se evidencia en el esmero que ponen a cada uno de sus servicios y en la calidad de detalles que ofrecen en cada plan y paquete, todo exactamente organizado para que el cliente disfrute al máximo su experiencia.

El tour Ruta Maya: excelente opción con Lex Go Tour

Ir a México y no disfrutar de los vestigios dejados por una de las culturas más importantes asentadas alguna vez en el continente, los mayas, es como realmente no haber ido.

Por eso Lex Go Tour tiene su tour Ruta Maya, una excelente opción para conocer algo sobre esa cultura además de los hermosos lugares y maravillas naturales de la zona.

El tour ofrece todo lo que necesita el viajero para pasarla bien, con todas las comodidades durante 7 días y 6 noches, por tan solo 20.990 pesos mexicanos (unos 860 euros), con visitas a los lugares más emblemáticos.

El tour incluye vuelo de ciudad de México a Mérida, Yucatán, 6 noches de hotelería, una de ellas en el hotel Mayaland, City Tour Mérida; traslado terrestre a los principales lugares de la excursión, entradas a las zonas arqueológicas de Tulum; de Chichén Itzá, de Ek Balam y al cenote Hubiku, vuelo de regreso Mérida – Ciudad de México; paseos por Playa del Carmen e Islas Mujeres, y demás atracciones.

Barrancas del Cobre, ¿cómo no ir?

Otra maravillosa opción de tour a elegir con Lex Go Tour es el tour Barrancas del Cobre; con el que puedes pasar 7 días y 6 noches de fascinantes aventuras en un majestuoso escenario de 60.000 km2; conformado por 9 barrancas que tienen los más increíbles parajes por conocer.

El paquete sale en tan solo 19.780 pesos mexicanos (812 euros) con servicios de primera clase, que incluyen transportación aérea redonda, 1 día de hotelería en el Hotel City Express de Los Mochis, 3 en el hotel Taramuri del Creel y 2 en el City Express de Chihuahua.

Además, el tour contempla recorrido en el famoso tren El Chepe Express, entrada al parque nacional, traslado terrestre de Culiacán a Los Mochis y paseos en el museo de Pancho Villa, cuevas Tarahumaras, lago de Arareko, Valle de las Ranas, Barrancas del Cobre y a muchos destinos más.

Chiapas: imperdible

Otro maravilloso destino que nadie debe perderse es Chiapas Mágico, excelente tour de 1 día que sirve para completar la visita a México.

Además a un precio que está más que bueno: $6.990 pesos mexicanos (unos 287 euros). Y que incluye recorridos terrestres fascinantes por las zonas y una noche de hotel.

Sus imponentes cascadas, paisajes espectaculares, sus ancestrales zonas arqueológicas; su deliciosa gastronomía y la esmerada atención de su gente hacen de Chiapas un lugar para visitar y nunca olvidar.

Entonces, decídete y conoce estos maravillosos destinos, solo tienes que contactar a Lex Go Tour, que ellos se encargan de todo. No te pierdas la experiencia de conocer México y vivir extraordinarias aventuras.

