Amlo sí se vacunará dentro de 15 ó 20 días para disipar rumores y dudas

Ciudad de México.- Dispuesto a disipar dudas y dar el ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que sí se vacunará contra COVID-19 dentro de 15 o 20 días, luego de haberse asesorado por Jorge Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud.

Alcocer Varela explicó que López Obrador es una persona sana que cuenta en su organismo con muchos anticuerpos, por lo que reconoció que por voluntad propia, decidió que se vacunará para dar ejemplo a adultos mayores con diabetes e hipertensión que se niegan a vacunarse.

Indicó López Obrador que luego de consultar con los médicos que lo atendieron cuando se contagió de Sars Cov 2 decidió que se vacunará cuando le toque y le dijeron que sería en unos 15 ó 20 días.

Durante la conferencia de prensa matutina, explicó que volvió a consultar a los médicos si era necesario que se le aplique la dosis.

Señaló que los que padecieron COVID no esperen tanto tiempo para vacunarse.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, afirmó que su vacunación coincidirá cuando ya estén inmunizados todos los adultos mayores en el país.

“Me voy a vacunar dentro de unos 15 o 20 días, volví a preguntarle a los médicos y también para disipar dudas, sobre todo para que los que les dio covid como yo no esperen tanto tiempo y darles ejemplo para que se protejan, por eso me voy a vacunar, pero me dicen que puede ser en 15 o 20 días, va a coincidir cuando se termine de vacunar a los adultos mayores, entonces voy yo”.

Después, le pidió a Jorge Alcocer, secretario de Salud, que informara sobre la importancia de recibir la vacuna.

“todos deben estar seguros de que las vacunas que hay en México todas son seguras y eficientes”, dijo.

Sobre la vacuna que le tocará al jefe del Ejecutivo, dijo que será la misma que les aplican a todos los adultos mayores.

“Si me preguntan, yo preferiría la vacuna Patria, pero acepto las que se están aplicando ahora”, dijo.

“Sirve para que esté tranquilo todo el país, que México esté tranquilo”, dijo.

Este lunes, López Obrador dijo que por recomendación de un especialista, que lo atendió cuando padeció COVID-19, no se vacunaría porque tiene suficientes anticuerpos, “no tengo ningún problema de contagio ni de contagiar a nadie”. Pero hoy dio marcha atrás.

En dos semanas el primer mandatario cambió su postura sobre su vacunación anti-COVID. Primero indicó que esperaría 10 días los resultados de un estudio para inmunizarse y después comentó que sí se aplicaría la dosis pero no lo informaría para no hacer un espectáculo.

Este martes, el primer mandatario indicó que sí se vacunará contra el coronavirus SARS-CoV-2.

