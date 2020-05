Padres de niños con cáncer levantan huelga de hambre

México.— Alfredo Morales, quien dice haber sido diagnosticado con Covid-19 se apostó en una puerta de Palacio Nacional, acusa que no tiene luz y la necesita para recuperarse.

El joven de 28 años es acompañado por un amigo Leonel Mendoza, ambos procedentes del Valle de Yukon en Nezahualcóyotl.

En medio del pico más alto de la pandemia, acudió a manifestarse a Palacio Nacional acusando la falta de luz en su domicilio.

Enfermo de Covid se planta en Palacio Nacional, pide que @CFEmx le reconecte el servicio de luz eléctrica

El joven pide apoyo para restablecer el servicio de luz que dice no tiene desde hace un mes. No se niega a pagar sus recibos, pero pide plazo ya que no ha podido por la crisis durante la pandemia.

Personal de salud acudió a llevarlo a un hospital, pero se negó a ser trasladado, mientras paramédicos del ERUM se apostaron junto al joven.

Personal de servicios públicos de la Ciudad de México esperan que se retire para sanitizar la zona y la entrada en Palacio Nacional.

Enfermo de Covid-19 se planta en Palacio Nacional

