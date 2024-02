Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que existan riegos a tres meses de las elecciones presidenciales del domingo 2 de junio.

El mandatario explicó que “hay libertades y no hay ningún problema de nada”, dijo este martes en la conferencia matutina.

“En estos tres meses de campaña no va a pasar nada, nada”, indicó.

López Obrador admitió que le preocupaba que se descontrolara la inflación porque afecta la economía popular, y le pega más a los pobres. Sin embargo, este medidor económico no se salió de control y ya está bajando.

Más para leer: Precandidato del PAN a Maravatío, Michoacán, es asesinado

En el aspecto político, el mandatario mexicano indicó que no hay ninguna fuerza política que busque desestabilizar al país.

“No existe la polarización, porque es, entiendo, cuando la mitad está a favor y la mitad en contra, pero no está así, afortunadamente. La mayoría de los mexicanos quieren que siga el progreso con justicia y continúe la paz”, dijo.

#EnLaMañanera | #AMLO considera que la senadora Lilly Téllez está en 'todo su derecho' de invitar al mandatario argentino Javier Milei a la Cámara de Senadores; de aceptar su invitación para venir a #México, descarta una reunión: “no tengo pensado ahora recibir a jefes de estado” pic.twitter.com/xs94PiUDBA — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) February 27, 2024

Entonces, no veo nada de desestabilización en lo político, nada. Insultos, sí, va a seguir la lluvia e insultos, la tormenta de insultos”, aseveró.

El presidente López Obrador, en otro sentido, pidió a los medios internacionales que respeten la soberanía nacional.

“Otro reportaje del New York Times, del Washington Post, puede ser del Financial Times, del Wall Street Journal, no pasa nada, nada, nada. Nosotros estamos pidiendo respeto, porque no mandamos a los de inteligencia del Estado mexicano a que vayan a investigar a políticos en Estados Unidos”, destacó.

JAHA