[Repetición🎙] Siete24 Noticias con José Luis Arévalo y Debbye García

Ciudad de México.— En una abierta crítica a la prensa para hacer efectivo su derecho a la réplica, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que a la fecha la mayoría de los medios de comunicación-un día sí y otro también, dijo- le critican sus medidas, aunque reconoce que todos tienen garantizada la libertad de expresión en este nuevo régimen.

Fue directa la crítica a El Universal, que todos los días dedica artículos para poner en entredicho al gobierno de la 4T, pero luego extendió el señalamiento a los demás periódicos, pero “por suerte existen las benditas redes sociales, donde todos se pueden expresar con libertad”, pero les pidió no invocar ningún mal para el país.

Antes fue Reforma, luego fue The Wall Street Journal y también a The Washington Post a los que ha calificado están al servicio de los conservadores. “Pero todos deben tener la seguridad de que pueden expresarse con libertad. Prohibido prohibir. Que haya siempre libertad de expresión”, puntualizó durante su conferencia de prensa matutina.

Por supuesto, dijo, hay excepciones, porque una cosa son los dueños de los medios y otra los reporteros. Mencionó, por ejemplo a Jacobo Zabludowsky, quien en varias ocasiones lo entrevistó y le daba todo el tiempo que fuera necesario para que se expresara.

“Hubo ocasiones en que me invitó a su programa de radio De una a tres, y sólo me preguntaba: ¿tiene algo que decir? Y yo me soltaba hablado. Como me interesaba anunciar algún evento masivo, pues me explayaba en la información para que todos se enteraran. Sin hacerme ninguna pregunta, me preguntaba al final: ¿tiene algo más que decir? Y ahí se terminaba mi intervención”.

-Eso nunca lo voy a olvidar. En este país se han cometido injusticias con muchos informadores, como fue el caso del periodista José Gutiérrez Vivó, al que ya no le permitieron seguir en los medios.