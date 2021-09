AMLO no quiere estatuas, ni escuelas que lleven su nombre

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que dejó escrito en su testamento que no quiere monumentos ni estatuas en su honor.

El jefe del Ejecutivo precisó que no quiere seguir la ruta de sus antecesores en la Presidencia de la República de los cuales sus simpatizantes impusieron sus nombres a calles, hospitales, escuelas y deportivos.

“No es tiempo de rendir culto, en mi caso tengo escrito en mi testamento que no quiero que se use mi nombre en ninguna calle. No quiero estatuas, no quiero que usen mi nombre para nombrar una escuela, un hospital, nada absolutamente”.