Ebrard: mexicanos en Ucrania están bien

Ciudad de México.- El ex secretario de Gobernación, Fernando Gómez-Mont, negó haber ejercido alguna presión contra el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, y mucho menos haber sido el recadero del presidente Felipe Calderón.

Por ello, calificó de falsas las declaraciones del ministro, quien afirmó que fue objeto de presiones por el caso del incendio en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora.

El ex encargado de la política interior del país aceptó haberse reunido con el ministro, a quien, dijo, sólo le expuso razones por las que el proyecto no iba avanzar al estar mal elaborado, por no generar consensos y por hacerlo a escondidas del resto de los ministros.

Gómez-Mont dejó claro que el gobierno de Felipe Calderón no fue “autoritario” como el ministro quiere hacer parecer.

Comentó que es lamentable que Arturo Zaldívar afirme que fue la única autoridad que buscó y habló con los padres de los niños y niñas que fueron víctimas del incendio en la estancia infantil el 5 de junio de 2009, cuando el mismo presidente Calderón y él, como titular de Segob, tuvieron contacto el mismo día de los hechos con las familias.

“Decir que es la única autoridad que ha hecho algo, habla de una soberbia que todo lo falsifica y eso es delicado tratándose de un ministro”, expresó.

“Jamás le mandé un recado a Arturo Zaldívar” El ex funcionario relató que durante la reunión que tuvo con Arturo Zaldívar le dijo que tenía 15 años para formarse como el mejor ministro de la historia, “pero eso implica paciencia, entereza y persistencia”; “eso fue lo que le dijimos”, recordó.

“Yo jamás como secretario de Gobernación di instrucciones a ningún juez y menos de parte del presidente.

Fui a presentar mis argumentos. En la política, el secretario de Gobernación no es recadero del presidente, opera su autoridad y resuelve los problemas de orden político en el país, bajo la premisa de ser el hombre principal entre pares en el gabinete y con esa autoridad salir a resolver los problemas.

Jamás le mandé un recado a Arturo por parte del presidente de la República (…) eso es absolutamente falso”, declaró.

Fernando Gómez subrayó que no ejerció el cargo con tan poca hombría, sino que como secretario de Gobernación le expresó al ministro que su tesis en el caso de la Guardería ABC no estaba bien formulada.

Enfatizó que las declaraciones que realizó ayer el ministro Arturo Zaldívar, están llenas de comentarios inaceptables.

“Primero. Que un presidente de la Corte se refiera a un gobierno en el cual él fue designado y electo como ministro de la Corte como un gobierno de autoritarios, pues me parece que es escupir al cielo porque entonces resulta que fue nombrado y promovido por autoritarios”, dijo.

“Segundo. llegar y señalar que hubo una operación de Estado, cuando los servidores públicos acudieron a la Corte a expresar sus razones, sus razonamientos y sus argumentos frente a todos los ministros. Lo que pasa es que todos los jueces están obligados a escuchar a las partes y lo que se estaba haciendo era una facultad”, añadió.

Es por eso, que la discusión del proyecto quedó en franca minoría, y aparte asume que era un infante en ese momento porque estaba llegando (a la Corte), porque en vez de preparar un proyecto que pudiera discutir y sacar con los ministros lo hizo a escondidas porque alega de un temor frente a una situación absolutamente inexistente, jamás fue amenazado y jamás ha sido amenazado que yo entienda ningún ministro de la Corte”.

Recordó que antes los funcionarios del gobierno iban y exponían sus argumentos ante los juzgadores, y no como hoy, que el ministro va y visita a las partes en Palacio Nacional para desayunar.

En aquella época, relató el ex funcionario, “don Arturo parecía mucho más solvente jurídica y moralmente que lo que hoy parece”.

“El va a desayunar a Palacio, los funcionarios electos del presidente Calderón íbamos a presentar nuestros argumentos a la Corte. ¿Qué actitud es más decorosa, frente la autoridad del Tribunal Constitucional? ¿De los justiciables que acuden a donde los jueces residen y dictan sus sentencias a presentar sus argumentos o la del juez que va a la casa de las partes, a la casa de alguna de las partes a tratar tales asuntos?”, se preguntó.

