López Obrador propone tregua internacional de cese de confrontaciones

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que es prioridad del Gobierno de México el rescate de diez trabajadores atrapados tras el derrumbe de una mina de carbón en Sabinas, Coahuila.

En conferencia de prensa matutina, López Obrador se solidarizó con familiares de las víctimas de este incidente y refrendó el compromiso de salvarlos lo más pronto posible.

“Lo que quiero, deseo con toda mi alma, es que rescatemos a los mineros. (…) Mandarle un abrazo a los familiares. No hay que perder la fe, no hay que perder la esperanza. Un abrazo fuerte y van a poder seguir contando con nosotros. No están solos”, remarcó.