Otra maestra llega al frente de la SEP; Es cercana a AMLO

Ciudad de México.— El excandidato presidencial, Ricardo Anaya Cortés, acusó que el Gobierno de México abandonó a los trabajadores mineros del país.

A través de un video, Anaya Cortés refirió que antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo sacara a la mala, estuvo en una mina idéntica a la de la tragedia ocurrida en el ‘El Pinabete’ de Coahuila, donde mineros se encuentran atrapados.

Acusó que en la realidad, desde hace mucho tiempo, el gobierno abandonó a los mineros porque ni siquiera tienen el equipo que la propia norma oficial exige.

“Hasta que bajas te cae el veinte del peligro. Un minero que se llama Cresencio me contó cómo se colapsan los soportes de madera y se te viene la mina encima. O sea, por eso se muere tanta gente. Y es que no caben ni parados los mineros en el túnel y no hay otra salida más que por donde entraste. O sea, si se colapsa esa cosa, ahí te quedas atrapado”.

Anaya también reprochó que el gobierno de la Cuarta Transformación ha legislado en favor de más uso de carbón para generar electricidad.

“Carbón rojo, como le llaman las familias de los mineros. Carbón rojo porque está manchado con la sangre de todos los que han muerto ahí”, dijo el panista.

Anaya Cortés coincidió con la señora que le reclamó a López Obrador por solo ir a tomarse la foto en el ‘El Pinabete’ de Coahuila.

“Claro que da coraje, que al presidente le importa más mandar gente a Cuba a combatir un incendio que rescatar a 10 mineros mexicanos y todavía se da el lujo de rechazar la ayuda internacional para lograr el rescate”, puntualizó.

Ante ello, hizo un llamado a la unidad y exigir que se haga todo para salvar la vida de los mineros. “Podemos pensar distinto y aún así ponernos de acuerdo”, finalizó Ricardo Anaya.

