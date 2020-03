AMLO descarta toque de queda por coronavirus

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó decretar un toque de queda como ocurrió ya en otros países ante la pandemia del coronavirus.

Detalló que si la situación se agrava tendrá que llamar a las personas a que se queden en casa, pero no habrá toque de queda.

Señaló que en México se está construyendo una verdadera democracia “no al autoritarismo, no a la discriminación, porque brota todo eso, el clasismo, el racismo, el autoritarismo y que hacemos nosotros ¿imagínense un toque de queda?… nosotros no necesitamos eso”.

Explicó que de ser necesario hará un llamado a la población a permanecer en casa y dijo estar seguro que le harán caso, pero insistió “nada por la fuerza”.

“Si se necesita vengo aquí, no solo en la mañana, sino al medio día, en la tarde, si hay una emergencia, los invito a ustedes (periodistas) y le hablo al pueblo, no les voy a decir he decretado que hay limitación de libertades, toque de queda, que nadie salga a las calles, el ejército se hace cargo del país, no, aquí llamó al pueblo para que estén en sus casas, porque es lo que nos conviene más”.

emc