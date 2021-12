Israel aceptó extraditar a México a Tomás Zerón: AMLO

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el gobierno de de Israel aceptó extraditar a México a Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces PGR e involucrado en el caso Ayotzinapa.

“Quiero también aprovechar, que envíe una carta al presidente de Israel porque allá fue una persona a refugiarse y le pedí que ellos no podían por la historia del pueblo de Israel prestarse a proteger a violadores de derechos humanos y ya me contestó en positivo, que va a ayudar el gobierno de Israel para que no haya impunidad”, dijo López Obrador.

El mandatario inauguró en Chihuahua la puesta en marcha de la Comisión para el acceso a la verdad por hechos cometidos entre 1965 y 1990.

Dijo que el pasado 1 de octubre envió la carta a Israel para pedir su colaboración.

Instalación de Comisión para el acceso a la verdad y el impulso a la justicia, desde Chihuahua https://t.co/I7Dup49teg — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 10, 2021

“Porque se trata de una persona que llevó a cabo actos de tortura, de graves violaciones de derechos humanos, y estamos seguros que el gobierno israelí va a actuar de manera consecuente”, señaló.

La Comisión de la verdad fue realizada por varios funcionarios como Alejandro Encinas, Rosario Ibarra de Piedra y la gobernadora Maru Campos.

“Esto es muy importante. Les voy a contar algo que no se supo porque hay muchísimas cosas que se mantienen en el anonimato pero que demuestra que ya son tiempos nuevos distintos, hasta en las instituciones caracterizadas por más rigidez y severidad como son las secretarías de la Defensa y Marina, pero fíjense cómo han ido cambiando las cosas, por eso estoy optimista”, destacó.

Tomás Zerón fue funcionario con Peña Nieto y es imputado de cambias los hechos sobre Ayotzinapa y de torturar a los implicados para crear una verdad histórica o verdad oficial sobre la desaparición de los 43.

