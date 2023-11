Morena niega a médicos el derecho a ejercer su profesión en libertad: diputados del PAN

Ciudad de México.— Con 304 votos a favor, 101 en contra y 13 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de objeción de conciencia.

El secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Éctor Jaime Ramírez Barba, advirtió que fue aprobada una reforma que criminaliza al sector médico del país y les niega su derecho a ejercer su profesión en libertad, porque se les restringe el derecho a la objeción de conciencia.

“Quieren que el personal de la salud sea sancionado por retrasos en los servicios de salud, cuando esa es una responsabilidad de la autoridad”, dijo el legislador guanajuatense.

En ese sentido, en su calidad de médico, como profesión, Ramírez Barba, aseguró estar convencido de que la objeción de consciencia es un derecho constitucional que permite a los profesionales de la salud a abstenerse a realizar ciertos procedimientos o tratamientos que vayan en contra de las convicciones éticas, morales, religiosas o ideológicas que otorga la Constitución.

Por su parte, la diputada panista, Margarita Zavala señaló que la libertad de consciencia deriva de convicciones que deben ser respetadas, como las convicciones de cualquier ser humano.

“La idea de un listado de objetores de consciencia es discriminatorio. Tenemos la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y este dictamen no promueve, no protege, no garantiza el derecho a la objeción de consciencia”, alertó.