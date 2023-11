Religiosas obtienen reconocimiento inglés por lucha contra trata de personas

San José.— Diputados de diversas fracciones políticas de la Asamblea Legislativa de Costa Rica firmaron la Declaración de San José en favor de la familia.

En el marco del Foro Políticas Públicas para el Fortalecimiento de la Familia, organizado por la Asamblea Legislativa de Costa Rica, panelistas de México, España, Argentina y Colombia compartieron los retos y políticas en favor de la familia adoptadas en distintos países y cómo éstas inciden en la sociedad.

En el foro se contó con la participación de Sebastián Schuff, presidente del Global Center for Human Rights; Neydy Casillas, vicepresidenta de Asuntos Internacionales de Global Center for Human Right y Manuel Acosta se desempeña como Asesor Senior de Asuntos Internacionales y Gubernamentales en Global Center for Human Rights.