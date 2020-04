Gobierno anuncia plan de rescate económico por Covid-19

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció demostrar que hay otra forma de enfrentar la crisis sanitaria, económica o de cualquier índole, “siempre y cuando no se permita la corrupción, se fortalezcan valores y principios como el humanismo y se gobierne con el pueblo”.

Antes de presentar su plan de gobierno para paliar la crisis sanitaria que se aplicará en México y del cual dictó los lineamientos generales, dijo que al respecto se está haciendo un trabajo minucioso en el que prevalece la eficiencia, la honestidad y la austeridad, dijo, porque estos elementos permitirán aumentar el presupuesto para fortalecer el blindaje de los programas sociales.

El planteamiento que en Palacio Nacional “tiene que ver con nuestra concepción sobre el desarrollo y se aleja de lo que se ha hecho siempre cuando se presentan crisis económicas o lo que se llevaba a cabo, lo que se hacía durante el periodo neoliberal; esto es distinto, completamente”, afirmó.

Al hablar de los proyectos prioritarios, López Obrador detalló que se destinarán 622 mil 565 millones de pesos y al mismo tiempo, se otorgarán tres millones de créditos dirigidos a la población más necesitada y a la clase media, “de conformidad con los criterios que nos rigen de eficiencia, honestidad, austeridad y justicia, y dadas las circunstancias ocasionadas por la crisis mundial del modelo neoliberal, que sin duda nos afectan”.

Luego vinieron los anuncios, que se integran en los once puntos de su plan de rescate económico en el que prevalece la idea de apoyar la economía popular: “Se crearán dos millones de nuevos empleos. Todo lo cual hará posible proteger al 70 por ciento de las familias mexicanas, equivalente a 25 millones de hogares, sobre todo a los pobres y a los integrantes de las clases medias. Todo ello, sin aumentar el precio de los combustibles, sin aumentar impuestos o crear impuestos nuevos y sin endeudar al país”.

Como ya lo había ofrecido desde semanas antes, la aplicación de las medidas de austeridad comenzarán con apretarse el cinturón desde el gobierno, con la premisa de que, no obstante, no será despedido ningún trabajador, pero no habrá incremento de personal.

Por tal motivo, anunció que se reducirá el salario de los altos funcionarios públicos hasta en 25% de manera progresiva, es decir, el que obtenga más ingresos aportará más y será menos el descuento para los niveles inferiores.

De igual forma, los altos funcionarios públicos no tendrán aguinaldos ni ninguna otra prestación de fin de año. El concepto de alto funcionario público aplica de subdirector hasta presidente de la República. Estas medidas aplican para todo el Poder Ejecutivo federal, es decir, incluyen a organismos descentralizados, órganos desconcentrados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos.

Para tales objetivos, dijo, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en un plazo no mayor de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, llevará a cabo las adecuaciones de carácter presupuestal que en su caso se requieran.

