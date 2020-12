Metieron gol a Pemex en los contratos a prima de AMLO

Ciudad de México.— Por omisión o por confusión, fueron otorgados contratos a Felipa Guadalupe Obrador Olán, la prima del presidente Andrés Manuel López Obrador; el mandatario admitió que fue un gol que le metieron a Petróleos Mexicanos, luego de que hace un año el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, le comunicara de un posible conflicto de intereses.

López Obrador recordó que el año pasado Romero Oropeza, le informó que su prima participó en una licitación, por lo que le dio la orden que no se entregaran los contratos.

Sin embargo, explicó que Felipa Guadalupe, en conjunto con otras empresas participaron en otra licitación y obtuvieron contratos con Pemex.

“Al parecer no se otorgaron esos contratos, pero luego como mi prima tiene una empresa, venía contratando con Pemex de tiempo atrás, se reúne, se asocia con otras empresas, ya no aparece ella como la responsable, participan en otras licitaciones y se le entregan contratos a varios empresas, entre ellas a la de mi prima, entonces en Pemex no se dieron cuenta o hubo omisión y se entregó el contrato, o los contratos estos”.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, López Obrador precisó que la orden directa a Romero Oropeza es que se actúe conforme a la ley, “porque no somos iguales; he dicho que aunque se trate de familiares no habrá corrupción, no habrá influyentismo, nada que afecte la transformación de México”.

Un reportero le preguntó: – ¿Le metieron un gol?, se le preguntó

Respondió:

-A Pemex, en el sentido que debieron cuidar eso, afortunadamente tengo pues la tranquilidad de que cuando me lo plantea respondo que no, y eso pues me da tranquilidad de conciencia.

Como todos los días, López Obrador dijo que no es corrupto y presume que por eso sus adversarios le buscan y le buscan por dónde agarrarlo, pero no le encuentran cómo agarrarlo, porque sostiene que no le interesa el dinero y que no es como sus adversarios.

Luego de que el periodista Carlos Loret de Mola revelara que Felipa Obrador recibió contratos por más de 365 millones de pesos durante el actual gobierno, Pemex señaló que desde el 4 de diciembre se terminaron todos los contratos adjudicados a la prima del presidente, a través de su empresa Litoral Laboratorios Industriales.

