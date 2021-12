México vendió 15.6 millones de pesos en romeritos en 2020

Ciudad de México.— El Plan México que se está aplicando para el desarrollo económico incluye la propuesta de desarrollar también la economía de América del Norte frente al poderío que alcanza China frente al mundo, pues muchos países, incluidos México, Estados Unidos y Canadá dependen del país asiático.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que en México y sus dos socios comerciales hay un mercado interno muy fuerte porque mientras que en Asia el ingreso per cápita es de alrededor de 4 mil dólares, en América del Norte es de 18 mil dólares, pero hace falta fuerza de trabajo.

Entonces, el Plan México incluye la parte de ordenar la migración para dotar a Canadá y Estados Unidos de suficiente mano de obra calificada y no calificada, porque además en México hay mano de obra de jóvenes que pueden cubrir los espacios vacíos en las empresas de los 3 países, dijo el mandatario.

“No hay, por ejemplo, refrigeradores suficientes y ya cumplimos un año en que no hemos podido entregar 15 mil refrigeradores y 60 estufas a los damnificados de Tabasco, porque no hay suficiente producción, y los puertos mexicanos están saturados de mercancía asiática”.

“Si no se desarrolla la economía de América del Norte con más celeridad, en 50 años China habrá impuesto su presencia en todos los países del mundo y eso no lo queremos porque no se trata de imponer aranceles, pero se podría llegar a querer resolver las diferencias con la fuerza de las armas”.