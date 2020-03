Vislumbra la OCDE riesgos de una recesión global

Ciudad de México.— En el marco de su reelección y toma de protesta, el presidente de Canacintra, Enoch Castellanos Pérez, se refirió a la urgencia que requiere la aplicación del presupuesto en el sistema de salud.

Sobre el sistema de salud informó que hay una debilidad institucional y también hay mucha inconformidad en médicos y enfermeras, por ello es necesario que se tomen acciones urgentes, “si tenemos epidemia en nuestro país, esta podría agudizarse”.

Asimismo, destacó que para el crecimiento del país es urgente la apertura a los capitales privados, “pues los datos son escandalosos los datos de pérdidas de Pemex que rozaron los 383 mil millones de pesos, denotando la política fallida y que que se puedan fortalecer la CFE y PEMEX pero no a costa de los mexicanos.

El presidente reelecto de Canacintra denunció que “es una vergüenza que se esté gastando el dinero en más de 78% de adjudicaciones directas o invitaciones restringidas con una violación flagrante a lo que es la ley de obra pública, que mandata a que únicamente pueden adjudicarse hasta el 30% del presupuesto autorizado bajo esas figuras”.

Señalo en su discurso de toma de protesta que, sin confianza no hay inversión, sin crecimiento no hay empleos, sin empleos no hay bienestar y sin bienestar no se puede alcanzar la igualdad social.