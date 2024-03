Compromisos por la paz

Por Antonio Maza Pereda

En general, todos los miembros de la clase política perciben un problema con los nuevos ciudadanos. Los jóvenes, y en particular los que tienen entre 18 y 24 años, no están participando de una manera significativa en la política y ni siquiera en las votaciones. De ahí el interés por atraer esta proporción importante de la población, que recientemente fueron reconocidos como ciudadanos y que no muestran mayor interés por las situaciones que importan al electorado.

Para explicar este fenómeno se manejan diversos supuestos: la influencia de los medios, sobre todo de las redes sociales, una deficiente educación cívica, la superficialidad de ese sector de la población, que se refleja en desinterés por el bien común y otros más. Supuestos que no han sido demostrados de una manera clara. Y, no cabe duda, son suposiciones que tienen algo de denigrante para esa parte de la población.

En todo caso, al aceptar esos supuestos sin preocuparse por su demostración, se trata de atraer a los jóvenes con temas que reflejan ligereza, y se muestra desprecio para estos nuevos ciudadanos. Claramente, es muy difícil atraer a los jóvenes cuando se les trata con desdén. Y al verlos como poco aptos, únicamente se puede cosechar su desinterés. Claramente, hay otro enfoque. Los jóvenes de esa edad, los nuevos ciudadanos, ciertamente tienen una gran aversión por la política y los políticos. Una característica muy frecuente en ellos es un rechazo profundo por la hipocresía, que perciben en la clase política en particular y en una buena parte de la población en general.

Debo de confesar que, en lo personal, posiblemente por un sesgo profesional, tiendo a estar de acuerdo con estos muchachos y muchachas. Habiendo dedicado más de la mitad de mi vida profesional a la enseñanza, nunca de tiempo completo, pero de un modo bastante continuo, he tenido una mayor exposición a los jóvenes de 20 a 35 años que la mayoría de la población. Y en particular, he sido bendecido con la posibilidad de dar enseñanza a nivel maestría y capacitación a grupos empresariales, por más de cuarenta años. Entiendo su decepción y tengo claro que muchos de ellos no ven un camino cierto para participar en política. También percibo una tendencia nueva: una proporción importante de jóvenes que quieren dedicarse a empresas no lucrativas y de tipo social. Lo que habla de interés por la comunidad. Esos nuevos ciudadanos ya no quieren oír propuestas vagas y, mucho menos, que se les trate como menores.

Recientemente, se ha visto en la clase política que usan las redes sociales que tienen mayor impacto con los jóvenes y en particular la llamada TikTok. Pero, en lugar de tratar de entender cuáles son los intereses de los nuevos ciudadanos, se ha hecho una investigación sobre lo que predomina en esa red y se ha intentado mimetizarse, parecerse a lo que generalmente ofrece la misma. Y así nos encontramos a políticos de edad madura e incluso mayores, tratando de demostrar que son tan buenos para bailar cómo los jóvenes, con el propósito de que ellos se identifiquen con un político o política que pueda ser percibido como un buen bailarín.

También se han visto a políticos en el TikTok, mostrando que tienen un gran aprecio por los gatitos y otras mascotas, mostrando que tienen una gran empatía con los mismos. Y hay más. Aunque hago el esfuerzo, no me puedo imaginar de qué manera un político excelente para la danza o que tenga un gran aprecio por los gatitos, me está demostrando que puede gobernar mejor que otros políticos. Pero, al parecer, los dirigentes de las campañas presidenciales, gubernamentales y municipales están poniendo su fe en esos métodos. Pensando, seguramente, que los jóvenes no van a reflexionar cuál debe ser su voto y que, de cualquier manera, la mayoría no van a votar.

No es un tema que se esté dando solamente entre los políticos. De alguna manera se ha llegado a la falacia de creer que el número de “likes” o de “clicks” tiene una influencia en las decisiones del público. O sea que, a mayor número de “likes” corresponderán mayor número de decisiones favorables. O de votos, en su caso. Lo que de ninguna manera está demostrado.

Hay que respetar a nuestros nuevos ciudadanos. Hay que tratarlos como adultos, como los consideran nuestras leyes, a quienes les confieren la gran responsabilidad de seleccionar a nuestros gobernantes. Sí, hay que darles las explicaciones necesarias, usando su peculiar modo de expresarse, lo cual no quiere decir que no se les digan en los términos adecuados, la profundidad y la importancia de los temas que están en juego. Personalmente, me parece que si a mí, con mi avanzada edad, me dieran como único argumento para votar por alguien, sus capacidades para el baile o su amor por los animales, yo tampoco estaría muy dispuesto a votar por ninguno de los que se están presentando con tales argumentos a la ciudadanía.

Les debemos a los nuevos ciudadanos un trato serio, les debemos aprecio por su rechazo a la hipocresía. Tenemos que tratar de entender sus intereses, sin tratar de que sean como los nuestros, pero sin suponer que solo lo superficial los atrae. Tristemente, en poco menos de tres meses, será difícil lograr un convencimiento a fondo. Pero no será su culpa: la clase política ha pospuesto demasiado la atención a este importante segmento del electorado y es difícil que ahora, en un plazo tan breve y con muy poca preparación, podamos cambiar sus percepciones.

