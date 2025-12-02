Estilo
Consejos para que los pequeños aprendan a andar en bicicleta
Un proceso de aprendizaje muy completo.
Ciudad de México.— Andar en bicicleta es una de las experiencias de aprendizaje que más desarrolla habilidades físicas y de coordinación en la infancia.
Ese primer contacto, acompañado de adultos y con las medidas de seguridad adecuadas, preparó el camino hacia una bici tradicional.
Bicicletas sin pedales: base para aprender equilibrio
Las bicicletas sin pedales, también llamadas bicicletas de aprendizaje o de equilibrio, facilitaron la adquisición de habilidades motrices esenciales en edades tempranas.
Al impulsarse con los pies y mantener ambos pies cerca del suelo, los niños practicaron el equilibrio sin la presión del pedaleo.
Especialistas señalaron que este método favoreció desarrollo de coordinación, motricidad gruesa y control corporal. Ese aprendizaje temprano redujo las barreras en la transición hacia la bici convencional.
Atención en el tamaño y equipamiento adecuado
Para que la experiencia resultara cómoda y segura, la bicicleta debía adaptarse a la estatura del niño. Los pies debían tocar el suelo mientras el asiento y manillar quedaran a altura adecuada. Ese ajuste permitió un manejo seguro.
Además, el uso constante de casco homologado resultó indispensable. Organismos de seguridad advirtieron del riesgo de no usar casco apropiado en caídas, incluso en áreas seguras.
Aprendizaje progresivo en entorno apropiado
Al iniciar sobre superficies planas, libres de baches u obstáculos, y con calzado cerrado y firme, muchos niños lograron moverse con soltura. Calzado tipo zapatillas protege sus pies y ofrece estabilidad durante el pedaleo. Esa elección evita accidentes y propicia confianza en la bici.
Para algunos, pasar directamente de triciclos o bicicletas con ruedines a una bici convencional resulta desafiante. Para esos casos, permitir un uso limitado de ruedines al principio, y luego retirarlos gradualmente, facilita el aprendizaje. Esa progresión respetó su ritmo de desarrollo.
Acompañamiento familiar: clave de confianza
El acompañamiento de madre o padre brinda seguridad emocional. Correr al lado de la bici, sin agarrarla por el manillar o asiento, permite que el niño sintiera apoyo sin perder autonomía. Esa participación humana reforzó la experiencia.
Al mismo tiempo, dejar libertad al niño para decidir sus tiempos favorece su motivación. Premiar sus pequeños avances con reconocimiento sincero genera un ambiente positivo. Evitar comparaciones o presión resulta fundamental para que el aprendizaje fluya con naturalidad.
Beneficios físicos y cognitivos a largo plazo
El uso temprano de la bicicleta estimula no solo la fuerza en piernas, coordinación y equilibrio.
También promueve habilidades de orientación espacial, control del cuerpo y percepción del entorno. Esa práctica ayudó al desarrollo físico, motriz y cognitivo.
Montar bicicleta constituye una forma de actividad física recomendada, contribuye al bienestar general y ofrece espacios de interacción familiar al aire libre. Esa experiencia combina aprendizaje, ejercicio y convivencia.
JAHA
Entretenimiento
Fátima Bosch, Miss Universo 2025, acompaña a la Virgen de Guadalupe en peregrinación a NY
En la Catedral de San Patricio
Ciudad de México.- Tras obtener la corona de Miss Universo 2025, Fátima Bosch inició sus compromisos oficiales en Estados Unidos acompañando a la Virgen de Guadalupe en su llegada a la Catedral de San Patricio, en el corazón de Nueva York. La reina de belleza mexicana refrendó ahí su apoyo a la comunidad migrante, su causa central.
La Miss Universo acaparó la atención al acompañar la llegada de la Madre Peregrina a la emblemática Catedral de San Patricio, ubicada en la Quinta Avenida. La ceremonia religiosa, tradicionalmente un punto de encuentro para la comunidad migrante, marcó el inicio de la exposición de la imagen en la ciudad, donde permanecerá hasta el 12 de diciembre.
Un mensaje de fe y valores en la Eucaristía
Fátima Bosch se unió a la congregación y a diversos líderes comunitarios para la misa de bienvenida a la Virgen de Guadalupe. La eucaristía fue oficiada por Monseñor Francisco Javier Acero, obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México, quien dedicó unas palabras especiales a la Miss Universo.
Monseñor agradeció la asistencia de Fátima Bosch y la exhortó a encontrarse con los hermanos migrantes, animándola a llevar y transmitir los valores que le fueron inculcados por sus padres. Su presencia en la histórica catedral resalta la fusión de la dimensión social y cultural que acompaña a la fe de la comunidad mexicana en el extranjero.
Fátima Bosch reafirma su compromiso con los migrantes
El compromiso social de Fátima Bosch con la población migrante fue uno de los pilares de su participación en el certamen, y lo reafirmó durante su primera visita oficial al consulado de México en Nueva York tras su triunfo en Tailandia el 21 de noviembre.
Tras rezar ante el altar de la Virgen de Guadalupe en la misa organizada por Fuerza Migrante, la mexicana se reunió con el cónsul de México en esa ciudad, Marcos Bucio Mujica, ahí señaló que apoyar la comunidad migrante es “una causa por la que llevo tiempo trabajando”.
En el consulado, recibió una calurosa bienvenida por parte de funcionarios diplomáticos y líderes comunitarios que celebraron su victoria. Ante decenas de asistentes, la Miss Universo reiteró su profunda admiración por todos aquellos que emigran en busca de una vida mejor, destacando su valentía.
“El coraje de dejar donde vives y reinventarte merece todo nuestro apoyo y admiración”, afirmó Bosch, subrayando la urgencia de “hacer más visible este tema en todas las plataformas”.
Miss Universo regresa a casa en Tabasco
La agenda de la reina de belleza continuará enfocada en sus compromisos sociales y, según el anuncio del gobernador de Tabasco, Javier May, Fátima Bosch regresará a su tierra natal el próximo 14 de diciembre.
La Miss Universo encabezará un colorido y esperado desfile en el marco de la Caravana Navideña, para celebrar con sus paisanos su triunfo universal y la reafirmación de sus raíces y valores. Este regreso será un punto de partida en su nueva encomienda que conectará su figura global con la comunidad que la vio crecer.
npq
¿Cómo evitar que los niños se comparen con otros?
No todos avanzamos al mismo ritmo
Ciudad de México.— Muchos niños empiezan a fijarse en lo que hacen otros durante su crecimiento. Observan cómo leen, cuánto corren o qué logran sus compañeros.
Ese momento marca un cambio, porque dejan de mirarse solo a sí mismos y colocan su desempeño dentro de un grupo.
Padres y cuidadores suelen notar el desánimo cuando los niños expresan frases como “ellos lo hacen mejor que yo”. Estas situaciones afectan la autoestima y modifican la forma en que se perciben.
La comparación social en el desarrollo infantil
La comparación forma parte del desarrollo humano. La Teoría de la Comparación Social, propuesta por Leon Festinger en 1954, explicó que las personas necesitan evaluarse a sí mismas para entender sus capacidades y emociones.
Cuando no existen parámetros claros, recurren a observar el desempeño de otros. Los niños repiten este proceso mientras aprenden a ubicarse en su entorno. Por ello, compararse no representa un fallo personal, sino un mecanismo para obtener información.
A partir de los 7 años, los menores desarrollan la capacidad de definirse usando referencias externas. Empiezan a decir “soy más lento que él” o “leo peor que ella”.
Especialistas en psicología evolutiva describen esta etapa como un avance cognitivo que permite comprender el rol propio dentro del grupo, aunque también genera distorsiones cuando los niños solo observan a los más competentes.
Qué ocurre cuando la comparación duele
La sensación de competencia influye en cómo se perciben los niños. No buscan ser perfectos, pero necesitan sentirse capaces.
Si creen que algo les cuesta más que a otros, suelen evaluarse de manera crítica. Esto ocurre incluso cuando mejoraron significativamente, pero alguien avanza más rápido. El entorno también influye.
Comentarios cotidianos como “tu primo lo hizo muy rápido” refuerzan la idea de que el valor depende del rendimiento visible, según coinciden especialistas en educación socioemocional consultados por UNICEF México en informes recientes sobre autoestima infantil.
Acompañar sin presiones y con enfoque emocional
Acompañar a un niño que se compara implica escuchar y nombrar sus emociones. Psicólogos infantiles señalan que preguntas abiertas permiten identificar si experimenta vergüenza, tristeza o miedo a fallar. También recomiendan cambiar la narrativa interna que convierte la comparación en identidad.
En lugar de “soy malo”, los menores pueden enfocarse en procesos como “qué aprendí hoy” o “qué paso avancé”.
Ayudar a que vean su propio proceso
Los especialistas explican que los niños suelen creer que otros “nacen sabiendo”. Mostrar procesos, errores y avances permite que entiendan que aprender requiere tiempo.
Además, ampliar su identidad más allá de notas o habilidades visibles ayuda a que valoren aspectos personales como sensibilidad, creatividad o humor.
Diversos informes de la Asociación Americana de Psicología (APA) señalan que reforzar múltiples áreas del autoconcepto favorece una autoestima más estable.
Un acompañamiento que fortalece su identidad
Las y los expertos destacan que los niños necesitan adultos que validen su esfuerzo, reconozcan sus avances y les enseñen a observarse sin juicios.
Cuando comprenden que su valor no depende de comparaciones externas, transitan su crecimiento con mayor seguridad emocional.
JAHA
Dignidad Humana
Alerta por trastornos alimentarios en niños y adolescentes son más comunes de lo que crees
Afectan al crecimiento
Ciudad de México.- En México, uno de cada cuatro casos de trastornos alimentarios no es detectado a tiempo, este es uno de los retos más urgentes en salud mental y nutricional, la detección de los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), expuso la nutrióloga Teresita Rivera durante una charla. Aproximadamente el 25 por ciento de los pacientes no son detectados a tiempo, y son los niños y adolescentes la población más vulnerable.
Esta detección tardía es crítica, pues en etapas de crecimiento (como la infancia) los daños a órganos y la baja densidad ósea pueden ser irreversibles. La especialista enfatizó la necesidad de reconocer a tiempo las señales de alarma, que van más allá del simple control de peso.
Las señales que permiten la detección temprana de la bulimia y anorexia
Aunque la anorexia (déficit calórico extremo y preocupación obsesiva por el peso) y la bulimia (atracones seguidos de conductas compensatorias como ejercicio o laxantes) son las más conocidas, la nutrióloga Rivera subraya que existen otras manifestaciones ligadas a la esfera psicológica.
Una persona que padece un trastorno alimentario o TCA puede manifestar:
- Dietas altamente restrictivas o preocupación extrema por el físico.
- Atracones a escondidas y posterior ejercicio extremo.
- Depresión y ansiedad: la comida puede usarse como compensación a cambios cerebrales en el eje hipotalámico.
- Distorsión de la imagen corporal, sin darse cuenta de la gravedad real.
La especialista recordó el peligro en edades tempranas, señalando que los TCA pueden presentarse incluso en niños de diez años, y puede parecer algo muy simple común como los malos hábitos de alimentación.
La importancia del tratamiento integral
La nutrióloga fue enfática: los trastornos alimentarios no son un problema exclusivo de la comida, sino integral. Para lograr la remisión de la enfermedad y evitar recaídas (las cuales son posibles, incluso después de haber superado el trastorno), se requiere un equipo multidisciplinario.
Los especialistas clave son:
- Psicólogo (especializado en TCA).
- Nutriólogo (especializado en TCA).
- Médico internista (para evaluar afectaciones físicas).
Este último es crucial, pues un TCA puede provocar estreñimiento, úlceras, baja densidad ósea y desequilibrio electrolítico con afectaciones graves en órganos como el hígado y el riñón. En el proceso de ayuda, la experta advierte que es un error intentar forzar la alimentación, sino que el tratamiento debe ser consciente e integral.
El peligro de las redes sociales en la autopercepción
Finalmente, la charla abordó la influencia de las plataformas digitales. Las redes sociales a menudo promueven la falsa idea de que estar delgado es sinónimo de estar sano, éxito social o ser querido, lo que exacerba los trastornos.
Teresita Rivera recomienda explicarle al paciente que el peso no es el único indicador de salud. Es fundamental considerar la composición corporal, incluyendo la cantidad de músculo y grasa, para tener un panorama real de su bienestar.
npq
Cómo hablar con tus hijos adolescentes sobre el alcohol sin regañar, ni juzgar
Ciudad de México.- Hablar sobre el consumo de alcohol en menores es una tarea compleja, pero indispensable. Los padres son la principal línea de defensa y educación de sus hijos, incluso en la adolescencia, un periodo lleno de complejidades, desinformación y presión social.
Para apoyar a las familias en este desafío, la Fundación de Investigaciones Sociales (FISAC) presentó la “Guía breve para madres, padres o responsables de familia: ¿Cómo hablar con mis hijos del alcohol?”, un documento esencial escrito por los investigadores Diego Velasco Ureña y Esteban Nolla Hernández.
Uno de los principales argumentos para no recomendar el consumo de alcohol en menores es científico, detalló la psicóloga Jessica Paredes, directora de FISAC, y tiene que ver con el desarrollo fisiológico y del cerebro que termina su madurez hasta los 21 y 25 años en algunos casos.
“Recuerden que nuestro cerebro acaba de desarrollarse y madurar hasta los 25 años, especialmente la parte prefrontal, que es la que nos ayuda a controlar nuestros impulsos, a tomar decisiones, la parte más racional. Es por ello que debemos dejar que madure.”
Además del argumento fisiológico, la especialista mencionó en entrevista exclusiva con Siete24, los argumentos legales: la ley mexicana respalda esta postura: el Artículo 220 de la Ley General de Salud prohíbe tanto la venta como el suministro de bebidas con alcohol a menores, una restricción que aplica directamente a los adultos, incluidos padres, tíos o tutores.
El error más común: “enseñar a beber en casa”
Frente a la preocupación por los riesgos, muchos padres cometen el error de intentar controlar la situación a través de la permisividad. La directora de FISAC desmontó el mito clásico de que se debe “enseñar a beber” en casa, en un entorno seguro o familiar.
“Un mito muy clásico es creer que le tengo que enseñar a beber a mi hijo en mi casa, dándole o probaditas o dejándolo emborracharse en mi casa. Esto es un grave error”, advirtió Paredes. “Porque lo que estamos mostrándoles es que puede hacerlo. Segunda, que ya tiene mi permiso, entonces, ¿por qué no hacerlo afuera?”
La estrategia de los padres debe dirigirse a la prevención, informando sobre los efectos nocivos en el organismo y la importancia de retrasar el consumo hasta la edad legal y sobre todo de madurez cerebral. El límite que debe establecerse en el hogar es de cero consumo de alcohol en menores.
Estrategia de comunicación: la clave es el vínculo
La psicóloga e investigadora asegura que la prevención más efectiva comienza mucho antes de la adolescencia, reforzando el vínculo y la confianza con los hijos desde edades muy tempranas. Cuando la conversación es natural y el canal de comunicación está abierto, es mucho más sencillo abordar temas sensibles con adolescentes.
Escucha a tus hijos, sin juicios
La fórmula para una conversación efectiva con un adolescente debe estar libre de regaños y juicios. Lo primordial es practicar la escucha activa y la crianza consciente, lo que implica prestar atención sin interrumpir ni caer en “letanías”.
“Número uno, escuchar. Siempre escuchar. Escuchar por qué tiene curiosidad de probarlo, por qué se le ocurre. Y eso nos va a dar mucha información…”
Al escuchar sin interrumpir y practicar una apertura libre de juicios, los padres pueden identificar la verdadera raíz de la curiosidad o el interés por el consumo y ofrecer alternativas: como “ser popular tocando la guitarra, practicando un deporte”, en lugar de buscar popularidad a través del alcohol.
La experta insiste en que las palabras del adulto nunca deben incluir un juicio de valor, ni hacia el hijo ni hacia sus amigos, ya que esto provoca una defensa automática.
“Nunca debe haber un juicio de valor, ni a él, ni a sus amigos. Cuando alguien hace un juicio de valor hacia nuestros amigos, llegamos en defensa. En cambio, si hablamos de casos que se oyeron en la tele, de un caso, de un periódico, de una película… ahí sí puedo hablar. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué te parece? Pero es sostener una conversación que no sea tan personal para que no entre en defensa automática.”
La ruta de escape: negociar la seguridad
Si bien el consumo no es negociable, la seguridad sí lo es. Es crucial enseñar a los hijos a resistir la presión social y establecer un plan de acción claro para situaciones de riesgo.
Paredes recomienda generar una “ruta de escape” o protocolos a seguir cuando el joven se sienta incómodo en una fiesta o ante la presión. Siempre debemos dejar abierta la posibilidad de que que pueda llamarnos para pedir ayuda.
De esta manera, el adolescente mantiene su autonomía, pero sabe que cuenta con una red de apoyo que lo protege.
Abordar la raíz: ¿qué función está cumpliendo el alcohol?
Finalmente, para los casos donde ya existe un consumo recurrente, la pregunta esencial que deben hacerse los padres es: ¿qué función está cumpliendo el alcohol en la vida del adolescente?
La directora de FISAC invita a los padres a ir más allá del síntoma y buscar la raíz del problema: “¿Es porque me siento triste? ¿Es porque quiero sentirme mucho más envalentonado por un tema en particular?” Al entender la motivación subyacente (ya sea tristeza, inseguridad o necesidad de pertenencia), los padres podrán ofrecer soluciones más saludables y permanentes.
La Guía ¿Cómo hablar con mis hijos del alcohol?, escrita por los investigadores Diego Velasco Ureña y Esteban Nolla Hernández, de la Fundación de Investigaciones Sociales (FISAC) se puede descargar de manera gratuita.
Esa Fundación fue creada en 1981 con la misión de promover un cambio cultural con la sociedad para difundir y fomentar la responsabilidad ante el consumo de bebidas con alcohol en México.
npq
