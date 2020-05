La opinión de padres de familia es decisiva para el regreso a clases: UNPF

Ciudad de México.- El Presidente la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), Leonardo García dijo que se debe tener certeza y seguridad para que los niños regresen a las aulas a tomar las clases de manera presencial, contra las condiciones de salud en los espacios públicos que hoy en día prevalecen el país, por el Covid-19.

Destacó que sí la sociedad se atiene a lo que dice el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, en que seguramente el Titular del Ejecutivo piense que sí va haber condiciones para que varios municipios reanuden sus cursos presenciales el próximo 1 de junio.

Si nos atenemos a lo que dice el subsecretario Hugo López-Gatell, mejor no hagamos nada hasta que se acabe junio.

Leonardo García dijo que lo que se ha platicado con los padres de familia de escuelas públicas y privadas, por lo que hay que estar atentos a la información de las autoridades para tomar la mejor decisión y si en el estado no hay señales de alarma hay que regresar.

Si nos vamos al caso de Jalisco, el gobernador y el rector de la U de G, ya tomaron la decisión de cerrar el ciclo escolar en línea hasta el día que estaba establecido en la ley, que es la primer semana de julio.

Dijo que así como Jalisco por cómo se ven las cosas habrá otros estados van a tomar la misma decisión, de que no es prudente regresar.

Con ese contexto nosotros como UNPF, lo que hemos dicho es que los papás y las mamás no deben de bajar la guardia con el nivel de aprendizaje con sus hijos durante estas semanas de pandemia.

Hoy no hay condiciones para regresar a las aulas y no sabemos que condiciones habrá para el primero de junio, y muchos padres no mandarán a sus hijos a la escuela hasta el próximo ciclo escolar.