Alertan ciudadanos que Morena pretende imponer ideología de género en contra de las familias en BC

Ciudad de México.— Usuarios de Internet exigieron al gobierno federal que no se legalice el aborto en el Código Penal Nacional.

A través del hashtag #NoAlCodigoOlga, usuarios de las redes sociales rechazaron al intento del gobierno federal y de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de legalizar el aborto en el país a través de un Código Penal Nacional.

Denunciaron que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, promueve la cultura de la muerte, luego de que la exministra ha reiterado en diferentes momentos que el gobierno trabaja en impulsar la consolidación del Sistema Penal Acusatorio, así como en crear un Código Penal Nacional, que homologue los delitos y los castigue con el mismo rigor en todo el país.

El hashtag #NoAlCodigoOlga rápidamente fue tendencia y se viralizó en Twitter con imágenes y mensajes que decían:

“Soy voz de quienes aún no tienen voz, los que ni siquiera pueden defenderse”, “Comprometidos con la defensa de la vida, especialmente de los más pequeños e indefensos”, “Exigimos a AMLO soluciones reales” “Queremos un gabinete comprometido con la defensa de la vida y que resuelva los problemas reales del país”, “Quiero decirle #NoAlCodigoOlga, por atentar contra la vida, no solo de estos pequeños, también la vida de sus madres”, “La T4 va por tus hijos, tu familia, los jóvenes, tus bienes, lo quieren todo. No lo vamos a permitir”, entre otros.