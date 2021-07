“Pelotero, por amor al béisbol”, un libro de historias detrás de sus protagonistas

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Fue presentado el libro “Pelotero, por amor al béisbol” de la periodista deportiva Beatriz Pereyra, de la mano de Ignacio Trigueros, Presidente Ejecutivo del equipo de beisbol Pericos de Puebla, publicación que cuenta con anécdotas y experiencias de varios de los peloteros más famosos de nuestro país, tanto en su paso por las grandes ligas, como en su entorno familiar.

El libro relata 18 historias de beisbolistas a quienes Beatriz pudo entrevistar de manera personal y que se abrieron para contar sus historias y crear esta obra, que al decir de su autora es tanto para los amantes del rey de los deportes, como para los que les interesan las historias personales o inician en este deporte como seguidores o periodistas.

“Este libro busca no juzgar a los jugadores solamente por lo que vemos o hacen en el terreno de juego, sino precisamente lo que quise hacer con estos personajes es humanizarlos en el sentido de no son los ídolos que parecen no tener defectos, sino que son personas con defectos y virtudes, que se equivocan, que hacen cosas bien y cosas mal, que sienten; que viven y lloran, por eso ahí están sus historias y me encantaría que las vieran, que se interesaran, lo lean, que los encuentren y se emocionen como yo lo hacía cada vez que cada uno de ellos me iba contando su historia. Espero les guste”.

El libro narra historias como la de Esteban Loaiza, expelotero que jugó en la Major League Baseball (MLB) y quien recibió una condena de tres años de prisión al ser atrapado con 20 kg de cocaína en 2018, los cuales tenían un valor aproximado de medio millón de dólares.

La historia, comenta Pereyra, no fue narrada por el exjugador sino por sus padres, “su historia contada desde quienes lo educaron es realmente interesante pues está narrada desde su origen, como se comportó durante su juventud, como creció, incluso el conocer que fue a una escuela para personas con problemas mentales; así te puedes dar una idea del porque hizo lo que hizo”, platicó Pereyra.

De igual manera se pueden encontrar historias como las de Francisco Córdova quien se consagró en las grandes ligas con Pittsburg o la reciente historia de Juan Castro convirtiéndose en el primer manager en clasificar a México a unos Juegos Olímpicos con una historia muy especial; así como la sucedido con Cisco Campos, quien en 1971 tuvo un accidente de carretera con los Mayos de Navojoa cuando su autobús cochó contra un tráiler que estaba mal estacionado invadiendo un tramo de los carriles y sin señales de advertencia, donde Campos sufrió el mayor impacto y posteriormente perdió la pierna derecha, un jugador que aspiraba a grandes triunfos y que su carrera se vio truncada ante este suceso.

El libro busca generar ese acercamiento entre el lector y las historias, pues está escrito de una manera sencilla y digerible para que cualquier persona pueda leerlo, sea experto en beisbol, historiados o simplemente quiera sumergirse al mundo detrás de los peloteros.

