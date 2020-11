Efecto de la Pandemia Covid-19 en los lugares de trabajo con Grúas Torre

Muchos proyectos de construcción e infraestructura continúan en todo el mundo a pesar de los cierres de negocios, escuelas y tiendas ordenados por el gobierno.



Desafortunadamente, algunos sitios de trabajo aún permanecen inactivos y no se espera que reanuden la actividad durante semanas o meses, y en ese caso, debemos saber lo que se debe hacer con las grúas torre en los sitios de construcción cuyo progreso está en suspenso debido a la pandemia de Coronavirus.



Grúas y Equipos García, empresa líder en el ramo de las grúas industriales, recomienda consultar las pautas del fabricante de cada una de las grúas torre que estén situadas en el área fuera de servicio.



Esto incluye, que las grúas de pluma o abatibles se dejen en el radio más largo posible que aún permita el espacio libre de otras estructuras y objetos. Eso es en lugar del radio mínimo posible fuera de servicio.



El mecanismo de giro libre debe estar en buenas condiciones de funcionamiento y la base de la grúa torre debe mantenerse libre de agua superficial.



Las inspecciones periódicas de la grúa y el lugar de trabajo circundante son necesarias para la seguridad, así como una inspección minuciosa antes de que la grúa torre vuelva a funcionar.



Tenga en cuenta la dirección en la que apunta el foque en relación con la dirección del viento. Un foque de giro libre debe seguir la dirección del viento. Si no es así, informe inmediatamente al departamento de servicio del proveedor de grúas industriales.



Todas las llaves deben entregarse a un gerente de proyecto o su representante y asegurarse de que el personal de servicio de la grúa sepa cómo comunicarse con los poseedores de llaves.



Por último, Grúas y Equipos García nos recomienda que las inspecciones periódicas deben ser realizadas por una persona competente. Cuando el operador de la grúa no está disponible, el proveedor de la grúa debe hacerlo.



También debe mantenerse un régimen de examen minucioso.

Es muy importante que antes de volver a ponerla en servicio, el proveedor de la grúa inspeccione la grúa y de su total aprobación para volver a utilizarla.



En resúmen, éstas son las recomendaciones para grúas torre fuera de servicio:



1- Asegúrese de que la información más actualizada para poner fuera de servicio la grúa se obtenga del fabricante o proveedor de la grúa torre para la marca, modelo y configuración específicos de la grúa.

Esto debe comprobarse con la información registrada en el plan de elevación del proyecto.



2- A partir de la información proporcionada por el fabricante o proveedor de la grúa, verifique que la grúa se haya dejado en la condición correcta fuera de servicio.



3- Con las grúas torre de pluma abatibles, se recomienda encarecidamente que el brazo esté estacionado en el radio máximo posible, teniendo en cuenta los obstáculos circundantes en lugar de en el radio mínimo fuera de servicio especificado por el fabricante.



4- Verifique el funcionamiento del mecanismo de rotación libre e informe de inmediato cualquier falla al departamento de servicio de los propietarios o proveedores.



5- Tome nota de la dirección del brazo de la grúa torre en relación con la dirección del viento. Cuando el foque está en giro libre, debe seguir cualquier cambio en la dirección del viento.

Si el brazo permanece en la misma posición cuando cambia la dirección del viento, comuníquese de inmediato con el departamento de servicio del proveedor de la grúa.



6- Compruebe la integridad de las fijaciones de cualquier vela de viento o paneles publicitarios.



7- Asegure cualquier barrera de prevención de intrusos.



8- Entregue todas las llaves al representante designado de gestión del proyecto e informe al departamento de servicio del proveedor de la grúa sobre los datos de contacto del titular de la llave.



9- Establezca procedimientos para asegurarse de que la base de las grúas se mantenga libre de agua superficial que pueda acumularse.



10- Establezca arreglos para que la grúa sea inspeccionada periódicamente por una persona competente. Si el operador de la grúa no está disponible, se deben hacer arreglos con el proveedor de la grúa para llevar a cabo las inspecciones.



11- Se recomienda que se mantenga el régimen de inspección minucioso de la grúa mientras esté fuera de servicio. Antes del servicio de reingreso de la grúa, el proveedor de la grúa debe inspeccionarla.



