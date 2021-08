Signos que revelan que un boiler puede explotar

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

El entretenimiento es salud, y por eso siempre se debe estar en búsqueda de alternativas que tengan la mayor calidad y variedad posible. Gracias a internet, hoy es posible encontrar servicios de streaming; tales alternativas con mucha facilidad, dependiendo de los intereses o de los contenidos específicos que sean de su agrado.

Un buen sitio de streaming para películas y series debe ser muy sencillo de utilizar. Debe, en tanto como sea posible, no contener una plataforma lenta ni repleta de anuncios y pop ups molestos. Debe tener mucha variedad de contenidos, o bien ser especializado en uno en particular -como el caso de los deportes o de los animes-, pero sobre todo debe ser confiable y dar mucha calidad en general al usuario, ya que lo ideal es no ir saltando de sitio en sitio cada vez que se quiera ver algo.

PoseidonHD

PoseidonHD, del que pueden leerse recomendaciones y alternativas en https://www.almediam.org/poseidonhd/, es uno de los sitios más conocidos de habla hispana en lo referido a contenidos en streaming, principalmente por tener un catálogo actualizado constantemente en lo que a películas y series se refiere.

Destaca, además de por su liviandad y por tener una plataforma muy bien ordenada, por tener la mayoría de su contenido en HD, Full HD y 4K, haciendo honor a su nombre.

Pepecine

Veterano y un poco más conocido para los que son internautas old school, Pepecine se especializa sobre todo en películas y en un catálogo que data de mucho tiempo, por lo que puede ser de utilidad para quienes buscan una película en específico y que no necesariamente es de las más nuevas o de reciente estreno.

Una de las desventajas de Pepecine con respecto a PoseidonHD es la ausencia de contenidos en HD para muchas películas que sí deberían tenerlo, y su organización de archivos es mucho menos cómoda, pero servirá para lo justo y lo necesario, así como también para disfrutar esporádicamente de buenas películas sin tener que pagar.

Amazon Prime Video

Pero si se busca calidad, variedad, y sobre todo contenidos originales y estrenos exclusivos, Amazon Prime Video debe estar en la lista de intereses.

Obviamente, se trata de un servicio de pago que debe contratarse aparte de cualquier otro servicio que se tenga con la ya conocida empresa de comercio electrónico. No obstante, dispone de una prueba gratuita de 30 días y la mensualidad de su plan, de menos de 5 euros, da como para pensarlo, porque la calidad de sus contenidos y las promesas de calidad de sus estrenos son una excelente carta de presentación.

Y si de servicios de streaming de calidad y conocidos se trata, es meritorio nombrar a uno de los servicios que mayor trayectoria tiene en esto y que, por sus contenidos, pudiera adaptarse fielmente a los intereses de la mayoría de los usuarios.

Con una gran cantidad de producciones clásicas en español, con producciones nuevas y con contenido exclusivo que hoy forma parte del imaginario colectivo -por ejemplo, La casa de papel– Netflix es uno de los servicios de streaming que deben plantearse los cinéfilos en general.

¿Qué se debe considerar en los servicios de streaming?

Al buscar un sitio o un servicio de streaming para películas y series debe verse si se quiere pagar o no; qué tipos de contenidos realmente interesan -algunos ni siquiera están disponibles en los servicios de pago, pero sí en muchos sitios gratuitos-; cuántas pantallas o con cuánta frecuencia se utilizará la suscripción, entre otras tantas variables que dependerán única y exclusivamente de cada usuario y cada situación.

Lo que sí se debe considerar siempre es el disfrute. Nunca debe sacrificarse calidad y definición para perjudicar el disfrute. Nunca debería sacrificarse comodidad por ahorrar, sobre todo cuando se trata de sitios donde para ver una película o una serie debes completar muchos pasos previos que solo dilatan la expectativa pero arruinan la experiencia.