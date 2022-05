Esposa de “El Bronco” pide ayuda a López Obrador

Nuevo León.— La esposa del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, Adalina Dávalos, solicitó apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador para hacer justicia en el caso de ‘El Bronco’, a quien considera un preso político del actual gobierno estatal.

A través de un video en redes sociales, Adalina Dávalos recordó que López Obrador ha garantizado que en el gobierno federal no hay lugar para abusos y excesos de poder.

Por ello, explicó que Jaime Rodríguez es un preso político del gobierno de Nuevo León debido al abuso de autoridad y excesos de poder aplicados a su situación legal.

El exmandatario fue detenido en marzo, acusado, por desvío de recursos públicos para conseguir firmas en la campaña presidencial de 2018.

“Señor presidente, le externo mi preocupación, no sólo por la situación que vive mi familia, sino por todas las familias de Nuevo León. Como sabemos, (Jaime Rodríguez) está recluido por un supuesto delito electoral, sin que a la fecha haya un juez competente que acepte llevar su caso y a quien lo vinculó ahora resulta que ya no sabe qué hacer”.

“Hace casi 50 días fue detenido, procesado y exhibido de una manera denigrante e ilegal. Le pido justicia, señor presidente, confiamos en usted”, puntualizó la expresidenta del DIF Nuevo León.

La semanada pasada, Adalina Dávalos buscó una reunión con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López para hacer llegar una carta al Presidente López Obrador.

Cabe destacar que López Obrador, un día después de la detención de Jaime Rodríguez, aseguró que su gobierno no tuvo nada que ver con ese hecho y pidió que no se utilice la Ley para “venganzas políticas”.

“Es un asunto de las autoridades de Nuevo León (…) lo que siempre recomiendo es que no se debe de utilizar la Ley para venganzas políticas, no se pueden fabricar delitos y no debe haber impunidad”, se refirió el presidente.