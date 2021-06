Felicita López Obrador a los papás en el Día del Padre

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mandó un mensaje de felicitación a todos los papás del país por el Día del Padre.

López Obrador reveló que ya lo felicitaron sus hijos, además de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller por lo que “estoy de a jefe de jefe, galán”, dijo.

“Un abrazo para todos los papás, a los que están con nosotros y a los que se nos adelantaron. Un abrazo fraterno, cariñoso, y que disfrutemos con nuestros hijos, con nuestros familiares el día de hoy”, dijo López Obrador.

“Yo tuve la dicha de que ya me felicitó José Ramón, Gonzalo Alfonso, falta Andrés Manuel, pero ya también me felicitó Jesús Ernesto y me felicitó Beatriz. Estoy de a jefe, de jefe, galán”, agregó.

El primer mandatario de la nación mandó un mensaje grabado durante su viaje de regreso a la Ciudad de México de Aguascalientes.

Felicidades a los papás, estén donde estén, con admiración, respeto y cariño. pic.twitter.com/sFD9DrmDVt — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 20, 2021

Su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, también felicitó a los padres, en especial a los papás solteros.

“Ya dijo todo (el Presidente), solamente agregar los papás que son solteros, un abrazo, hacen un gran trabajo por sacar a sus hijos adelante. Fuerza, pásenla bonito”, sentenció.

