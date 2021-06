Ejercito, Marina y Guardia Nacional, las menos corruptas

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que en su gobierno se terminó la corrupción; y mostró cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía para manifestar que la población también así lo considera.

Mostró de nueva cuenta su pañuelo blanco para decir que la actual administración de la 4T no tolera la corrupción de funcionarios ni propicia la impunidad.

Al proyectar en la pantalla del salón Tesorería las estadísticas de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre seguridad pública 2020 del Inegi, López Obrador mostró cómo ha bajado la percepción de corrupción administrativa.

Según las estadísticas oficiales del Inegi, las instituciones con las mejores calificaciones son la Secretaría de Marina, sólo 18.2 por ciento de los encuestados la consideró corrupta; la Guardia Nacional, obtuvo 23 por ciento y el Ejército consiguió 24.4 por ciento.

De acuerdo con el Inegi, la instancia que más redujo la percepción de corrupción entre 2017 y 2019 fue el Gobierno federal, encabezado precisamente por López Obrador, al pasar de 86 a 66 por ciento.

“Esto, nos decía un especialista del Inegi, no se daba desde hacía tiempo, y en ninguna parte del mundo, no es para presumir, no les va a gustar a nuestros adversarios”, comentó con sentido del humor y una amplia sonrisa.