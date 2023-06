Menores de edad no pueden votar, pero SCJN otorga derecho a elegir si son niños o niñas: Marcial Padilla

Ciudad de México.— La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) impuso que los menores de edad puedan elegir de qué “género” se sienten en sus actas de nacimiento, alertó Marcial Padilla, presidente de Coparticipación.

A Través de un video, Marcial Padilla, explicó que la Suprema Corte de Justicia resolvió que, por ley, los menores de edad se podrían cambiar el sexo legal (“género”) en sus actas de nacimiento.

“Los menores de edad no se pueden casar, no pueden votar, no pueden fumar, no pueden comprar alcohol, pero según la corte, tienen derecho a elegir si son niños o niñas”, refirió.