Revelan que crimen organizado asesina a 2 niños cada día

Ciudad de México.— De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) el crimen organizado asesina a 2 niños cada día como parte de emboscadas o fuego cruzado, lo que registra un incremento del 6.8% de homicidios contra menores de edad con armas de fuego en el país.

Tan solo entre enero y septiembre del 2022, 627 menores fueron asesinados, un 7% más que en 2021, ya sea en emboscadas o fuego cruzado, reveló la información del SNSP.

La mayor parte de los menores se encontraba con sus padres o familiares a la hora de ser atacados en los estados con mayor incidencia como Guanajuato, Michoacán y Zacatecas, de acuerdo con información de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).

Por ello, Sapién Santos, instó a las autoridades a poner un alto a la violencia a través de una estrategia coordinada, que proteja a los menores de edad de los grupos criminales.

“No podemos permitir que vidas inocentes paguen crímenes que no cometieron, el crimen no cesa, la violencia se ha convertido en un problema que tenemos que solucionar de raíz, hoy no basta con perseguir y castigar los delitos, tenemos que implementar medidas que den un respiro a la descomposición social para aliviar el deterioro de valores en nuestra sociedad”, afirmó el presidente del CNSP.