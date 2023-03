“Sin la ayuda de la familia, México sería un infierno”: López Obrador

Ciudad de México.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) interpondrá una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a fin de que los derechos al acceso a la información no se vean afectados por la falta de nombramientos de dos comisionados.

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador vetó los nombramientos de Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso como comisionados del INAI, este órgano realizó una sesión pública extraordinaria.

En la que el pleno de los 5 comisionados actuales determinará interponer dicha controversia para que no se vulneren diversas actividades que realiza este órgano colegiado para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía.

Durante una sesión extraordinaria del Pleno del Inai votó a favor de interponer lo que llamaron un “mecanismo de defensa constitucional que la ley fundamental”.

Es decir, una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que, los comisionados del Inai aseguraron, confían que se defienda el sistema de contrapesos en el país.

“El INAI es un órgano imprescindible para la democracia mexicana, coadyuva en el combate a la corrupción, fortalece la integridad del servicio público, posibilita un control ciudadano”, apuntó Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada presidenta del INAI.

Los comisionados expresaron que tras el veto, se debe volver a presentar postulaciones a comisionados y, en caso de volver a vetarse, el Senado debe nombrar a los nuevos comisionados sin que la decisión pueda objetarse.

Ante el riesgo de que no se pueda constituir el pleno del INAI por no contar con los nuevos nombramientos, el director general jurídico del INAI, Gonzalo Sánchez de Tagle, alertó que efectivamente no podrá sesionar.

La ausencia de nombramientos podría generar vulneraciones a derechos humanos que se ejercen a través del derecho de acceso a la información.

INAI

Explicó que la falta de tres integrantes “vulnera el diseño institucional para este órgano y trasgrede el carácter de colegialidad, por lo que podría generar su inhabilitación para sesionar y generando una trasgresión a los derechos de acceso a la información”, advirtió.

Señaló que solicitará a la Corte la suspensión para que el órgano no quede inhabilitado para continuar con las sesiones del pleno.

ARH