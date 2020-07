Trump no vendrá a México…

México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que invitó a México a su homólogo Donald Trump, pero por el momento no podrá aceptar el viaje.

Detalló que durante su gira a Estados Unidos, propuso al mandatario visitar nuestro país, pero la visita no podrá concretarse debido a los tiempos electorales que se viven en la nación vecina.

“Desde luego que está abierta la invitación para que visite México el presidente Trump, es un gesto de amistad de parte nuestra, sin embargo, por las circunstancias electorales no hay posibilidades por ahora de que nos visite”, dijo el mandatario mexicano.

Explicó que se decidió visitar Washingon debido a que era oportuno por el inicio del TMEC y antes de que empiecen la campaña presidencial en la Unión Americana.

“Decidimos ir porque ya van a intensificarse las campañas en Estados Unidos, después de las convenciones de los partidos entonces sí ya es un proceso primordialmente electoral, entonces ya no podemos intervenir, no es conveniente, no es prudente, no es adecuado”

En la conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador destacó que en el encuentro no se tocó ni se habló el tema del muro fronterizo.

“Es un tema que no se trató porque procuramos que el encuentro se diera a partir de las coincidencias, que hiciéramos a un lado las diferencias y que se buscara resolver esas diferencias que son propias de países independientes y democráticos mediante el diálogo”.

El Presidente agradeció el trato respetuoso por parte de Donald Trump y de dar un mejor trato a los paisanos mexicanos.

“Deseo con toda mi alma que continué este trato respetuoso a los paisanos, eso si lo dijimos, de eso si se habló de la agradecer el que se trate bien, como lo merecen nuestros paisanos, ella iba también implícito a todos los migrantes del mundo, es pensar más en la fraternidad universal”.

