“Paguen sus créditos”, pide gobierno a beneficiarios de las Tandas para el Bienestar

Ciudad de México.— Aunque a la fecha hay 65 por ciento de recuperación en el programa de Tandas para el Bienestar y el presidente Andrés López Obrador confía en que va a crecer el porcentaje, hizo un llamado a todos los beneficiarios a que cubran sus adeudos, “que hagan un esfuerzo, que paguen, que no queden mal”.

“Lo mismo en el caso de Sembrando Vida; que no pierdan la oportunidad, porque este año van a estar contratados más de 400 mil sembradores que están recibiendo un apoyo, un jornal para que siembren, cultiven sus parcelas”.

Con ironía abierta y una sonrisa, el tabasqueño pidió a los beneficiarios que no pierdan el tiempo, que no se levanten tarde para ir a trabajar en sus tierras de labor, porque no se trata de ir a trabajar media hora o una hora y luego “regresar a la hamaca”.