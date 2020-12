Listos los horarios de la Liguilla Expansión MX

Ciudad de México,— Están listos los horarios de la Liguilla en la LIGA Expansión MX.



A partir de la siguiente semana, se llevarán a cabo los Cuartos de Final del torneo de la Liga Expansión MX. El miércoles y jueves con los juegos de ida. Para el sábado y domingo están programados los partidos de regreso.



Se terminaron de definir a cinco equipos en la Liga de Expansión MX, que se sumarán al Atlante, para seguir contendiendo por el título de esta categoría.



Recordar que los Potros accedieron de manera automática, gracias a su posición en la tabla general, ocupando el segundo puesto. Así quedaron definidas las llaves de los encuentros en los Cuartos de Final de la Liga Expansión MX, así como los horarios y días en los que se llevarán a cabo los juegos:



CUARTOS DE FINAL | IDA

Miércoles 02/12

Tlaxcala FC vs Atlético Morelia | 17:00

Mineros vs TM Futbol | 19:00



Jueves 03/12

Pumas Tabasco vs Atlante | 19:00





CUARTOS DE FINAL Expansión MX | VUELTA

Sábado 05/12

Atlético Morelia vs Tlaxcala FC | 17:00

TM Futbol vs Mineros | 19:00



Domingo 06/12

Atlante vs Pumas Tabasco | 21:00

Cabe destacar que el equipo del Atlético Celaya de manera directa accedió a las semifinales del campeonato y ya espera rival.

