Nuevas experiencias con inteligencia artificial en Wimbledon

Ciudad de México,— IBM y el All England Lawn Tennis Club anunciaron nuevas tecnologías para mejorar la experiencia de los fans al tenis en el torneo de Wimbledon.

Estas optimizaciones pondrán a IBM Watson, que se ejecuta en IBM Cloud, y las capacidades de la nube híbrida, en manos de millones de fans del tenis en todo el mundo previo al inicio de los Torneo.

Como socio tecnológico durante los últimos 32 años. IBM ha diseñado, desarrollado y ofrecido experiencias digitales innovadoras para interactuar con los seguidores de este deporte a nivel mundial.

Aprovechando las mismas tecnologías de inteligencia artificial y nube híbrida. Wimbledon continúa acelerando la innovación y mejorando la experiencia digital de los fans.

Nuevas experiencias para los fans

Wimbledon atrae a fans más allá del deporte del tenis. Por primera vez este año, se utilizará el Power Rankings with Watson. Un análisis impulsado por IA del desempeño de los jugadores, presentado como una tabla de clasificación, que se actualiza todos los días del torneo.

IBM Power Rankings se enfoca en el historial de partidos más reciente de un jugador, combinando análisis estadístico avanzado, para analizar datos de desempeño diario, comentarios en los medios y medición del avance del jugador torneo a torneo y partido a partido.

Ones to Watch: una vista previa al torneo de los jugadores que han subido o bajado significativamente en la clasificación.

Upset Alerts: partidos en los que Power Rankings favorece al jugador con menor clasificación.

Likelihood to Win: Power Rankings asigna una probabilidad de ganar a ambos jugadores antes del partido.

A partir del éxito de Match Insights with Watson, que se utilizó por primera vez durante el US Open de 2020. Las propiedades digitales de Wimbledon contarán con una “hoja informativa” de Pre-Match Insights with Watson para cada partido de singles del cuadro principal.

La hoja informativa también contará con una sección “En los medios” para crear un archivo de noticias personalizado para extraer información clave sobre cada jugador, a partir de fuentes de noticias confiables. Incluye una sección “Por números” que se vale de tecnologías de inteligencia

