Muere el primer actor Manuel Ojeda

Los Ángeles.— La actriz Anne Heche entró en coma y su estado de salud es “extremadamente crítico” después de sufrir un accidente automovilístico en Los Ángeles.

“Está en coma y no ha recuperado la conciencia desde poco después del accidente”, afirmó el portavoz de la intérprete de 53 años.

El vocero aseguró que Heche padece una “importante” lesión pulmonar y requiere respiración asistida en estos momentos.

La actriz se encuentra internada en un hospital desde el viernes pasado, cuando impactó su Mini Cooper en Mar Vista y el auto se incendió.

El automóvil iba a tanta velocidad que se salió de la carretera y ardió al chocar contra el inmueble, provocando graves quemaduras a la actriz.

El accidente fue tan aparatoso que 59 bomberos participaron en el rescate de la mujer por más de una hora.

Tras su rescate, Anne Heche intentó entablar comunicación con los servicios de emergencia, pero perdió el conocimiento, mismo que no ha recuperado.

Pese a que su representante comunicaba que la intérprete se encontraba estable el sábado pasado, la situación se complicó en los días siguientes.

El Departamento de Policía de Los Ángeles tomó muestras a la actriz y continúa investigando si conducía bajo los efectos del alcohol.

Anne Heche es conocida por sus papeles en películas como Volcano (1997) y I Know What You Did Last Summer (1997).

