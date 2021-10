Los medios impresos y digitales luchan por acaparar la atención de los usuarios

En el hogar se realizan en promedio 300 lavados de ropa al año, por lo que ahorrar en el consumo de luz y agua de la lavadora es primordial. Si uno se pone a pensar en toda esa electricidad y agua que se utilizan para cada una de esas cargas, no va a tardar en preguntarse cómo mejorar la eficiencia energética en la lavandería. A continuación veremos algunos consejos para que empieces a hacer que el uso de tu lavasecadora sea más ecológico y por supuesto, económico.

Empieza por unos sencillos y pequeños cambios. Lavar con agua fría puede ayudarte a ahorrar aproximadamente el 90% de la energía consumida, ya que la energía en los lavados es utilizada mayormente para calentar el agua. Mucha gente todavía cree erróneamente que el agua caliente limpia la ropa mejor que el agua fría, pero no necesariamente es así. Incluso algunas marcas han lanzado al mercado detergentes diseñados específicamente para utilizar con agua fría.

Secar al sol. ¿Quieres que tu lavadora – secadora no gaste tanta energía? La mejor forma es no usarla en absoluto, la secadora. Hay que volver a la antigua, no queda otra. Luego de lavar, cuelga tu ropa en un tendedero para que se seque con el aire y con el sol. Intenta solo usar la opción de secado de tu electrodoméstico los días de lluvia o cuando tienes alguna urgencia. Si eras de usar mucho esta función al principio te parecerá difícil acostumbrarte a colgar la ropa, pero con el tiempo y en cuanto veas cuánto ahorras volverá a ser tu opción favorita.

Para con los malos hábitos de hacer cargas incompletas. A veces solo necesitamos poner una pequeña carga de ropa a lavar. Pero no cedas a este mal hábito, espera a poder llenar la carga. A veces puede parecer que estás siendo más productivo al adelantar la poca ropa sucia, pero en realidad estás desperdiciando mucha energía y aumentando tu factura. Las lavadoras usarán la misma cantidad de agua y energía para lavar una carga pequeña o una carga grande. Así que no seas impaciente o lo pagarás muy caro, en tu factura.

Limpiar el filtro puede resultar una tarea bastante tediosa para la mayoría de las personas, sobre todo en estos días donde el tiempo no alcanza para nada. Pero desafortunadamente es muy necesaria. Un filtro sucio le va a quitar mucha eficiencia a la lavadora – secadora. Afectando la circulación del aire, por lo que al necesitar más esfuerzo el aparato también necesitará consumir más energía. Intenta limpiar el filtro y las partes que hagan falta periódicamente.

Instale electrodomésticos de bajo consumo. Abordar el proyecto de renovar tus equipos puede parecer muy costoso al principio, pero con el avance de la tecnología los nuevos electrodomésticos cada vez consumen menos energía. Una inversión que pronto verás reflejada en el descenso de tu factura eléctrica. En especial si tus artefactos actuales tienen antigüedad de más de diez años. Hay que pagar un pequeño precio para disfrutar toda una vida de eficiencia energética.

