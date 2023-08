Tomaría 123 años a México abatir rezago educativo; ocho estados los más afectados

Ciudad de México.- El debate en torno a los libros de texto, su contenido, diseño pedagógico y editorial puso una vez más al centro del análisis nacional el tema de la educación.

La cuestión es crucial porque existen, además, otros problemas estructurales en los que poco se ha avanzado.

Uno de ellos es el rezago educativo, situación en la cual, al cierre de 2022, había 27.77 millones de personas mayores de 15 años que no han concluido la educación secundaria.

En esa cantidad hay tres tipos de rezago: la condición de analfabetismo, es decir, el no saber ni leer ni escribir un recado; el no haber concluido la educación primaria y el no haber concluido la educación secundaria.

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) dispone de cifras anualizadas de rezago educativo, con fecha al mes de diciembre de cada año.

Lo que muestran estos datos es que el avance que se tiene en esta administración en materia de abatimiento del rezago es totalmente marginal.

En efecto, para 2019, el INEA reportó un total de 30.6% de personas mayores de 15 años en rezago educativo; esa proporción era equivalente a un total de 28.6 millones de personas.

Tomaría 123 años al país abatir el rezago educativo https://t.co/RtLW0VUigc a través de @Red933MX — ReD 93.3 (@Red933MX) August 8, 2023

De esa cifra, 3.59 millones eran analfabetos, es decir, 3.8% del total en el grupo de edad señalado; 8.9 millones no habían concluido la educación primaria, esto es, 9.5% del total; mientras que 16.12 millones eran personas sin secundaria terminada, dato equivalente al 17.3% de los 93.3 millones mayores de 15 años, que se estima había en el país en ese año.

Para 2020, el porcentaje en rezago educativo fue de 29.6% de los 94.9 millones de personas mayores de 15 años que había en ese año en México.

De esa cantidad, 4.4 millones eran analfabetos (4.6% del total); 8.06 millones no tenían concluida la primaria (8.5%), mientras que 15.59 millones no habían concluido la secundaria (16.4%).

En 2021, el INEA estimó que había 96.21 millones de personas mayores de 15 años; de ellas, 28.03 millones estaban en rezago educativo, es decir, 29.1%. En ese universo, 4.31 millones eran analfabetas (4.5% del total); 8.03 millones no tenían la primaria concluida (8.3% del total); mientras que 15.69 millones no habían terminado la secundaria (16.3% del total).

Finalmente, para 2022, la cifra reportada por el INEA es de 97.49 millones de mayores de 15 años. De ellos, 28.5%, es decir, 27.7 millones estaban en rezago educativo. En ese universo, 4.23 millones (4.3% del total) eran analfabetos; 7.91 millones no habían terminado la primaria (8.1%); y 15.62 millones no habían logrado concluir la educación secundaria (16% del total).

En el agregado, en números absolutos, la reducción en los primeros cuatro años del sexenio es de apenas alrededor de 900 mil personas, es decir, un promedio de 225 mil por año. De seguir ese ritmo, el rezago educativo se abatiría en 123 años.

Estados con mayor rezago.

De acuerdo con el INEA, para 2022, los estados con mayor rezago educativo total son, superando 30% de la población mayor de 15 años en cada uno de ellos: Chiapas, con 46.6%; Michoacán, con 41.8%; Oaxaca, con 41.7%; Guerrero, con 41.3%; Veracruz, 38.5%; Puebla, con 35.4%; Guanajuato, con 31.2%, y Zacatecas, con 30.8 por ciento.

De acuerdo con los datos del INEA, en el 2022 hay más personas en condición de analfabetismo que en el 2019. Es el rubro del rezago educativo en que menos se ha avanzado.

En el ámbito de quienes son han concluido la secundaria hay más personas en esa situación en 2022, que en 2020; sólo se ha logrado una muy ligera reducción entre las personas que no han terminado la primaria, que es donde se concentra el mayor avance respecto de 2019.

Un país que tiene estos indicadores estará condenado a reproducir las estructuras del empleo precario, de la informalidad, pero, sobre todo, de la imposibilidad de garantizar mejores condiciones de vida más allá de lo material.

En este rubro, la 4T no dejará buenos saldos para el país.