Obispo llora a víctimas de violencia y pide no pactar con criminales

Apatzingan. – El obispo de Apatzingán, Michoacán, Cristóbal Ascencio García, lloró a los sacerdotes víctimas de la violencia en el país y se dijo en desacuerdo de que los criminales se sienten en las mesas para la pacificación del país.

Entrevistado en el corazón de la Tierra Caliente michoacana, el clérigo habló para un medio de comunicación sobre el tema de la violencia, de la que incluso él ha sido víctima.

Recordó que la Diócesis de Apatzingán atiende una de las regiones más golpeadas por el crimen organizado; sin embargo, no dejarán de predicar el mensaje de paz.

En esa zona, han sido asesinados cuatro sacerdotes, entre ellos, un misionero. Además, cuatro jóvenes predicadores del grupo juvenil Arcoíris.

Nosotros hemos tenido víctimas; víctimas mías, no solo nuestros hermanos sacerdotes que han sido acribillados, religiosos o religiosas, sino también los fieles de mi Diócesis que están muriendo a causa del crimen.

Son los hermanos que están siendo explotados con el cobro de piso; son víctimas mías porque el señor me ha encomendado que cuide en su nombre de este rebaño.

“A mí me duele no solo la muerte de los sacerdotes, de tantos que han muerto desde tiempos atrás, antes de que yo llegara a esta Diócesis; sacerdotes que han muerto últimamente en el país, Me duele la muerte por ser sacerdotes, pero lo mismo me duele la muerte de mis hermanos laicos, hombres o mujeres, que mueren en mi Diócesis”, expresó.

Cristóbal Ascencio García, también advirtió que las víctimas de violencia mueren, en la completa impunidad lo que provoca un dolor constante en esa línea y por eso buscamos sí orar a Dios, pero también ver qué más podemos hacer.

Sí, he llorado. Sí ha llorado el obispo de Apatzingán.

“Sí, he llorado. Sí ha llorado el obispo de Apatzingán. Y llora. Llora. He llorado delante de hermanos, de hermanos obispos. Y lloro cuando veo esta realidad. Lloro cuando veo gente inocente, gente pobre. Lloro, lloro, porque tengo corazón, porque siento. Y desde ahí, surge mi invitación a todos a formar parte de una sociedad nueva”, añadió.

“Orar, pero actuar también a favor de la paz. Y desde ahí he lanzado continuos llamados a la conversión de los del crimen organizado, a la conversión de nuestras autoridades, a la conversión de nosotros los obispos, del pueblo santo. Convirtámonos a favor de la paz. Dejemos los detalles de violencia que nos golpean”, externó Ascencio García.

Suman 7 sacerdotes asesinados en el sexenio de AMLO.

El sacerdote Omar Sotelo, director del Centro Católico Multimedial (CCM), aseguró que, tras el homicidio de dos padres jesuitas en Chihuahua, ya suman siete los religiosos asesinados durante el tiempo que lleva la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“México sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el sacerdocio. Y esta cruda realidad nos la vuelve a confirmar (el asesinato de los sacerdotes en Cerocahui, municipio de Urique, en la sierra rarámuri, Chihuahua -cuyos cuerpos fueron extraídos de la escena del crimen)”, aseguró, en entrevista, Omar Sotelo.

