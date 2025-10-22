Médicos y ciudadanos defienden su derecho a la objeción de conciencia en Puebla

Puebla.— Académicos de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) realizaron un análisis detallado sobre la propuesta de reforma a la Ley Estatal de Salud en materia de objeción de conciencia.

Los profesores investigadores Dr. Jorge Medina Delgadillo y Dr. Agustín A. Herrera Fragoso revisaron la iniciativa presentada el 23 de septiembre de 2025 por la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, titulada “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Estatal de Salud”.

En ese sentido, identificaron contradicciones legales, errores de fundamentación y vacíos conceptuales que, señalaron, deben corregirse para garantizar tanto los derechos de las usuarias como de los profesionales de la salud.

Ambos académicos manifestaron su preocupación por la manera en que se interpreta y aplica el tema de la objeción de conciencia. Propusieron acercarse al Congreso local “para brindar conocimiento técnico en materia jurídica, de derechos humanos, libertad de conciencia y atención médica en situaciones de urgencia”, a fin de enriquecer el proyecto con fundamentos científicos y éticos.

Asimismo, aseguraron que “existen diversos impactos negativos del proyecto que pueden evitarse si es enriquecido por destacados juristas y por médicos expertos en el ramo”. Por ello, consideraron fundamental que una propuesta de esta naturaleza se construya de manera conjunta, ya que “en el concierto de la democracia, nuestra Universidad quiere aportar su voz”.

Preocupaciones sobre la redacción del proyecto

Se advierte que la iniciativa contiene defectos conceptuales y técnicos que requieren revisión. Uno de los principales señalamientos se refiere al desconocimiento del concepto de objeción de conciencia y su aplicación en el ámbito sanitario, tal como se refleja en la redacción del artículo 33 bis.

También se observan errores de fundamentación, pues entre los considerandos se afirma que la Ley Penal reconoce el derecho a abortar, lo cual no tiene sustento legal.

Otro punto que preocupa a los académicos son las contradicciones internas. Por un lado, el artículo 33 ter establece que el personal objetor no debe emitir juicios valorativos ni intentar persuadir a las usuarias, mientras que el 33 quinquies reconoce el derecho de las personas a ser informadas oportunamente sobre cualquier objeción de conciencia. Para los especialistas, esto genera un conflicto práctico: ¿cómo informar sin que esa comunicación sea interpretada como un intento de persuasión?

Además, señalaron la falta de claridad en la aplicación del principio de no taxatividad. Un médico sin experiencia en determinados procedimientos no puede ser obligado a realizarlos sin comprometer la calidad y seguridad del servicio, por lo que resulta necesario precisar los límites de la objeción de conciencia.

Fundamentos éticos y deontológicos

Los investigadores recordaron que la objeción de conciencia tiene una larga tradición ética y médica. La Deontología ha guiado la conducta profesional desde el siglo V a.C., basada en la máxima primum non nocere —“lo primero es no hacer daño”—, principio que sigue siendo eje rector en la práctica médica.

En su exposición señalaron que “la conciencia moral percibe un valor ético como lo que debe ser, con independencia de que se cumpla o no”, y que el médico debe tomar decisiones que afectan la vida humana no sólo desde el conocimiento científico, sino desde sus convicciones y formación humanista.

Asimismo, se recuerda que este principio está plasmado en instrumentos internacionales como el Juramento Hipocrático, la Declaración de Ginebra, la Declaración de Helsinki y la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos aprobada por la UNESCO en 2005. Todos ellos reafirman que la ética médica no puede separarse del ejercicio profesional.

La objeción de conciencia como derecho humano

Se subraya que la objeción de conciencia está reconocida en el marco jurídico mexicano e internacional. Se sustenta en los artículos 6 y 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Los investigadores precisan que este derecho no debe obstaculizarse más allá de los límites que establecen los propios derechos humanos. En materia sanitaria, subrayan, todo acto médico debe sustentarse en evidencia científica y principios éticos, conforme a lo dispuesto por la Ley General de Salud y sus reglamentos.

Hacia una ley construida con todos

Los profesores de la UPAEP coincidieron en que una reforma sobre objeción de conciencia requiere diálogo abierto entre legisladores, juristas y profesionales de la salud. “Apreciables legisladoras y legisladores —expresaron—, el pensamiento contemporáneo llama objeción de conciencia a la negación de determinada persona de acatar una conducta ordenada por la ley, argumentando motivos de conciencia”.

Finalmente, externaron “Nos preocupa cuando las leyes civiles ignoran, por desconocimiento o falta de consideración, los avances del saber en cada materia. Aún estamos a tiempo de que este no sea el caso”.

Los académicos reiteraron su disposición para aportar su experiencia y conocimiento técnico con el propósito de construir una legislación equilibrada, que respete la libertad de conciencia de los profesionales y los derechos de las usuarias en el ámbito de la salud.

